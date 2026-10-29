рф щомісяця виробляє до 3 000 реактивних "Шахедів" - "Флеш"

росія виробляє до 3 тисяч реактивних безпілотників типу "Шахед" на місяць і намагається накопичити запаси для зимових атак на Україну. Крім того, росіяни виробляють близько 700 одиниць "Герань-5" щомісяця. Про це заявив радник президента з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов під час спілкування з журналістами, передає УНН.

За словами Сергія Бескрестнова, зменшення кількості атак у Києві останнім часом не свідчить про проблеми з виробництвом російських безпілотників. Річ у тім, що російські війська почали активніше атакувати західні та інші регіони України.

Багато хто питає: може щось там сталося в росіян з виробництвом, бо шахедів стало менше? - ні. Я от дивлюся статистику - вони почали атакувати західні регіони. Тобто до цього вони почали з Києва, вони масовано атакували Київ, зробили тут нам катастрофу. Зараз вони намагаються атакувати західні і не тільки регіони. І отак в Києві відчувається, що стало трішки тихіше

Крім того, радник президента заявив, що росія намагається створити запас безпілотників для зимових атак, однак великих запасів у противника немає.

І також, я по відсотку використання бачу, що вони дійсно намагаються зробити який там запас для того, щоб атакувати нас взимку, тобто це логічно. Я постійно кажу, що ми знаходимо уламки "Шахедів", і ми бачимо дату виробництва. Ми постійно бачимо, що вони відправляють до нас "Шахеди" буквально з виробництва. Тобто тиждень, і "Шахед" вже атакує нас. Тобто в них немає великого запасу