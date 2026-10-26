Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет
Київ • УНН
Сили оборони України уразили завод «Енергія» та об’єкти в Орлі, Донецьку й Тольятті. Удари ускладнюють виробництво ракет і дронів.
Генеральний штаб ЗСУ 26 жовтня підтвердив удар по заводу "Енергія" в Єльці і результати уражень "Протон-Електротекс" та "Тольяттікаучук", пише УНН.
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За даними Генштабу, "25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено":
- "цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві «Енергія» в місті Єлець Липецької області рф. На території підприємства виникла пожежа".
Ураження, як вказано, ускладнює армії рф виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння. "Енергія" - є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Искандер-М" і крилатих ракет морського базування.
За результатами попередніх уражень, як повідомили у Генштабі, підтверджено:
- "знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери підприємства «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області рф. Ураження відбулося 23 жовтня".
Це, як зазначається, ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими він б'є по українських містах.
- "місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька, ураження 23 жовтня. Пошкоджено три будівлі для підготовки та споряджання ударних БпЛА та одну пускову рейку".
Це, як зазначається, зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.
- "комбінат «Тольяттікаучук» у місті Тольятті Самарської області рф, ураження 24 жовтня. Пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації".
Це, як повідомляється, б'є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
"Сили оборони України здійснюють ураження військових об'єктів противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН", - наголосили у Генштабі.
Військові дронами FP-1 уразили завод у воронежі, залучений до виробництва ракетного палива для "Іскандерів"26.10.26, 11:56 • 1672 перегляди