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рф ежемесячно производит до 3 000 реактивных "Шахедов" - "Флеш"

Киев • УНН

 • 824 просмотра

россия производит до 3 тысяч реактивных "Шахедов" и около 700 "Гераней-5" ежемесячно. Она накапливает дроны для зимних атак.

рф ежемесячно производит до 3 000 реактивных "Шахедов" - "Флеш"

hоссия производит до 3 тысяч реактивных беспилотников типа "Шахед" в месяц и пытается накопить запасы для зимних атак на Украину. Кроме того, россияне производят около 700 единиц "Герань-5" ежемесячно. Об этом заявил советник президента по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

По словам Сергея Бескрестнова, уменьшение количества атак на Киев в последнее время не свидетельствует о проблемах с производством российских беспилотников. Дело в том, что российские войска начали активнее атаковать западные и другие регионы Украины.

Многие спрашивают: может, что-то там произошло у россиян с производством, потому что "шахедов" стало меньше? - нет. Я вот смотрю статистику - они начали атаковать западные регионы. То есть до этого они начали с Киева, они массированно атаковали Киев, устроили нам здесь катастрофу. Сейчас они пытаются атаковать западные и не только регионы. И вот в Киеве ощущается, что стало немного тише

- отметил "Флеш".

Кроме того, советник президента заявил, что россия пытается создать запас беспилотников для зимних атак, однако больших запасов у противника нет.

И также по проценту использования я вижу, что они действительно пытаются создать какой-то запас для того, чтобы атаковать нас зимой, то есть это логично. Я постоянно говорю, что мы находим обломки "Шахедов" и видим дату производства. Мы постоянно видим, что они отправляют к нам "Шахеды" буквально с производства. То есть проходит неделя  и "Шахед" уже атакует нас. То есть у них нет большого запаса

 добавил чиновник.

Сергей Бескрестнов также отметил, что Украине известно количество беспилотников, которое россия производит ежемесячно.

Реактивных "Шахедов" они производят где-то до трех тысяч в месяц, и также мы можем добавить туда "Герань-5" - это отдельное средство, около 700

 - заявил чиновник.

Он добавил, что россия продолжает наращивать производство и разрабатывает новые дешевые реактивные ракеты.

Это десятки тысяч в год они планируют

- подчеркнул "Флеш", говоря о планах россиян по производству таких ракет.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ 26 октября подтвердил удар по заводу "Энергия" в Ельце и результаты поражения "Протон-Электротекс" и "Тольяттикаучук". Удары усложняют производство российских ракет и дронов.

Алла Киосак

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