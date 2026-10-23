Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для F-16, щоб збивати реактивні "шахеди" - Міноборони

Україна отримала від Данії боєприпаси для винищувачів F-16 для збиття реактивних шахедів. Йдеться про 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16, повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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Як зазначили у відомстві, на сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння.

Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників. Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак - йдеться в дописі Міноборони.

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Данія планує витратити мільярди крон на високоточні ракети великої дальності для своїх збройних сил, включаючи озброєння для своїх винищувачів F-35.