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The Guardian

Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для F-16, щоб збивати реактивні "шахеди" - Міноборони

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Україна отримала від Данії 50 тисяч 20-мм боєприпасів для гармат F-16. Їх використовують для перехоплення реактивних "шахедів".

Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для F-16, щоб збивати реактивні "шахеди" - Міноборони

Україна отримала від Данії боєприпаси для винищувачів F-16 для збиття реактивних шахедів. Йдеться про 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16, повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у відомстві, на сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння.

Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників. Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак

 - йдеться в дописі Міноборони.

Нагадаємо

Данія планує витратити мільярди крон на високоточні ракети великої дальності для своїх збройних сил, включаючи озброєння для своїх винищувачів F-35.

Євген Устименко

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