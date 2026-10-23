Дания передала Украине 50 тысяч боеприпасов для F-16, чтобы сбивать реактивные «шахеды», — Минобороны

Украина получила от Дании боеприпасы для истребителей F-16 для сбивания реактивных «шахедов». Речь идет о 50 тысячах боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16, сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день F-16 являются одним из наиболее эффективных средств противодействия реактивным «шахедам», поэтому для их эффективного уничтожения важно иметь достаточные запасы вооружения.

Украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников. Благодарны Дании за быстрый и действенный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним

Дания планирует потратить миллиарды крон на высокоточные ракеты большой дальности для своих вооруженных сил, включая вооружение для своих истребителей F-35.