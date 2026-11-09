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ГУР раскрыло характеристики новой модификации "Герани-5"

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Новая "Герань-5" имеет дальность 1000 км, боевую часть массой 90 кг и скорость до 1000 км/ч. В ней обнаружили 93 иностранных компонента.

ГУР раскрыло характеристики новой модификации "Герани-5"

Главное управление разведки Минобороны Украины исследовало новую модификацию российского ударного беспилотника "Герань-5 К5-К", которую РФ начала применять против украинских городов в начале осени 2026 года. Аппарат способен развивать скорость до 1000 км/ч, а среди его деталей обнаружили 93 электронных компонента иностранного производства. Об этом сообщает ГУР МО Украины, пишет УНН.

Детали

По данным разведки, по конструкции и техническим характеристикам новую "Герань-5" уже можно классифицировать как малогабаритную крылатую ракету. Специалисты исследовали один из образцов, который после применения российскими войсками почти неповрежденным упал в украинском поле.

Новая модификация меньше предыдущей версии: ее длина составляет 4 метра вместо 6,5, а размах крыльев — 3 метра против 3,2. В то же время россияне изменили конструкцию корпуса, чтобы улучшить скоростные и высотные характеристики.

В частности, максимальная высота полета выросла с 5 до 6 километров, крейсерская скорость превышает 450 км/ч, а во время отдельных маневров аппарат может разгоняться до 1000 км/ч. Дальность полета осталась на уровне 1000 километров, а масса боевой части составляет 90 килограммов.

Дания передала Украине 50 тысяч боеприпасов для F-16, чтобы сбивать реактивные «шахеды», — Минобороны23.10.26, 12:19 • 4808 просмотров

В исследованном образце разведчики обнаружили термобарическую боевую часть ТББЧ-90. Аппарат оснащен турбореактивным двигателем ТРД-200, который собирают в российской Алабуге из китайских комплектующих.

Электронное оборудование новой "Герани-5" аналогично тому, которое используют в последних версиях реактивного беспилотника "Герань-4 Сикер". В частности, речь идет о системе навигации, полетном контроллере, антенне и оборудовании связи.

Кроме того, на борту обнаружили оптико-электронную систему "Сусанин", которая помогает аппарату соблюдать заданный маршрут. Она сравнивает изображения с камеры с заранее загруженными данными местности. Для обработки информации используется китайский микрокомпьютер Coke Pi, аналог Raspberry Pi.

Отдельное внимание в ГУР обратили на иностранные комплектующие. Среди 93 идентифицированных электронных компонентов 52 изготовлены производителями из США, еще по 10 — из Китая и Швейцарии.

По информации разведки, российские производители продолжают скрывать маркировку некоторых деталей, в частности процессоров американской компании Texas Instruments и инерциальных модулей японской Murata.

В ГУР считают, что такие попытки скрыть происхождение компонентов свидетельствуют о влиянии международных санкций на российское производство. По оценке разведки, ограничения усложняют поставки электроники, увеличивают ее стоимость и сроки доставки.

рф ежемесячно производит до 3 000 реактивных "Шахедов" - "Флеш"29.10.26, 15:09 • 4095 просмотров

Ольга Розгон

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