Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-2027

Регламентный комитет Верховной рады 9 ноября рассмотрел три проекта постановлений, которыми народные депутаты предложили отменить результаты голосования по бюджетным выводам к проекту государственного бюджета Украины на 2027 год. Все три инициативы комитет решил вернуть авторам без включения в повестку дня сессии и рассмотрения в парламентском зале.

УНН объясняет читателям возможные последствия решения.

Три постановления по одному голосованию: что о них известно

В повестку дня заседания Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады включили три документа. Первый под номером №16000/П-П подала Ирина Геращенко. Второй — №16000/П-П1 — зарегистрировал Артур Герасимов. А третий — №16000/П-П2 — внесла София Федина. Все документы зарегистрировали 30 октября, через два дня после окончательного голосования по бюджетным выводам.

Предмет всех трех инициатив одинаков: отмена решения Верховной рады от 28 октября о принятии в целом постановления №16000/П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2027 год". Этот документ определяет рекомендации парламента ко второму чтению бюджета.

В карточках всех трех проектов на сайте парламента уже указали выводы главного комитета от 9 ноября: вернуть документы субъектам законодательной инициативы без включения в повестку дня и пленарного рассмотрения.

Почему выводы комитета настолько важны для госбюджета

28 октября Верховная рада поддержала постановление №16000/П в целом 239 голосами. Накануне, 27 октября, документ приняли за основу. Согласно специальной бюджетной процедуре принятие постановления с выводами и предложениями означает, что законопроект о госбюджете прошел первое чтение. Таким образом, правительство получило основу для доработки документа.

По данным парламентского Комитета по вопросам бюджета, к проекту поступило 5236 депутатских предложений, из которых подготовили 90 обобщенных бюджетных выводов. Председатель комитета Роксолана Пидласа сообщила, что реализация всех поданных поправок потребовала бы дополнительных 13,5 трлн грн. Это больше расходов, запланированных на весь 2027 год.

Среди предложений бюджетного комитета были такие:

повышение денежного обеспечения военнослужащих;

увеличение государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса до 60 млрд грн;

дополнительные средства на лекарства от редких заболеваний;

жилье для внутренне перемещенных лиц;

поддержка аграриев.

Также были предложения зачислять 4% НДФЛ в бюджеты общин, расширить страхование военных рисков и пересмотреть финансирование отдельных программ (в частности, "Национального кешбэка").

Какие суммы заложили в проект госбюджета на 2027 год

По информации Министерства финансов, в представленном правительством проекте бюджета на 2027 год доходы предусмотрены на уровне 5 трлн 648 млрд грн, а расходы — 7 трлн 272 млрд грн. По сравнению с планом на 2026 год с изменениями доходы должны вырасти на 8,7%, а расходы — на 13,5%.

Наибольшим приоритетом остаются безопасность и оборона: на них предусмотрено 4 трлн 885 млрд грн. Это более двух третей общего объема запланированных расходов и на 517,9 млрд грн больше, чем в плане на 2026 год с изменениями.

На социальные выплаты и мероприятия Министерства социальной политики запланировано 540,3 млрд грн. Для покрытия финансовых потребностей государства в 2027 году правительство также рассчитывает на международную поддержку в объеме 52,6 млрд долларов.

Может ли спор между должностными лицами задержать принятие бюджета

Непосредственно решение Регламентного комитета от 9 ноября не меняет показателей проекта бюджета и не отменяет первое чтение. Поскольку три постановления рекомендовали вернуть авторам, принятые 28 октября бюджетные выводы остаются ориентиром для работы правительства над следующей редакцией законопроекта.

Иным был бы сценарий, при котором Верховная рада сама отменила бы свое решение по бюджетным выводам. Тогда возникли бы вопросы о необходимости нового согласования парламентских предложений, дальнейшей процедуре первого чтения и возможном влиянии на календарь рассмотрения сметы. Однако этого не произошло.

Вопрос сроков особенно чувствителен для бюджета военного времени. Ведь Кабмин должен успеть согласовать потребности обороны, социальные выплаты, восстановления и других направлений с реальными доходами и возможностями привлечения внешнего финансирования. Затягивание бюджетной процедуры создает дополнительную неопределенность для государственных распорядителей средств и местных бюджетов, которые планируют собственные расходы на следующий год.

Сейчас остается лишь ждать следующего определяющего этапа — обнародования доработанного правительством проекта, сравнительных таблиц учета бюджетных выводов и его рассмотрения во втором чтении. Именно тогда станет понятно, какие из депутатских предложений отразятся в реальных бюджетных цифрах.

Напомним

Как писал УНН, Кабмин готовит Бюджет-2027 ко второму чтению оперативно и с учетом требований МВФ.