Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми не только для Киева, но и для Москвы. По его словам, без согласия России такой механизм работать не будет, а конкретного плана гарантий пока нет, пишет УНН.

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Во время общения с журналистами Рубио пояснил, что стороны пока обсуждали лишь возможные концепции послевоенных гарантий безопасности. Он назвал этот вопрос одним из ключевых для завершения войны.

Нужно, чтобы Украина после войны чувствовала себя в безопасности. И, конечно, это должно быть что-то, с чем согласится и Россия, иначе это не сработает – заявил госсекретарь США.

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Рубио признал, что такой подход может вызвать вопросы, поскольку предполагает учет позиции государства-агрессора при определении гарантий безопасности для Украины.

Некоторым может показаться, что мы действуем наоборот. Но на самом деле эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина смогла на что-то согласиться – пояснил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что Россия также должна принять будущие договоренности.

Именно поэтому эти переговоры так важны – подытожил Рубио.

На данный момент окончательный механизм гарантий безопасности для Украины не согласован.

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