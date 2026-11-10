Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио
Киев • УНН
Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми для Киева и Москвы. Окончательного механизма еще нет.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми не только для Киева, но и для Москвы. По его словам, без согласия России такой механизм работать не будет, а конкретного плана гарантий пока нет, пишет УНН.
Детали
Во время общения с журналистами Рубио пояснил, что стороны пока обсуждали лишь возможные концепции послевоенных гарантий безопасности. Он назвал этот вопрос одним из ключевых для завершения войны.
Нужно, чтобы Украина после войны чувствовала себя в безопасности. И, конечно, это должно быть что-то, с чем согласится и Россия, иначе это не сработает
Почему Вашингтон считает согласие России необходимым
Рубио признал, что такой подход может вызвать вопросы, поскольку предполагает учет позиции государства-агрессора при определении гарантий безопасности для Украины.
Некоторым может показаться, что мы действуем наоборот. Но на самом деле эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина смогла на что-то согласиться
В то же время госсекретарь подчеркнул, что Россия также должна принять будущие договоренности.
Именно поэтому эти переговоры так важны
На данный момент окончательный механизм гарантий безопасности для Украины не согласован.
Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT10.11.26, 00:37 • 10835 просмотров