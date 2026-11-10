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Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио

Киев • УНН

 • 3366 просмотра

Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми для Киева и Москвы. Окончательного механизма еще нет.

Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми не только для Киева, но и для Москвы. По его словам, без согласия России такой механизм работать не будет, а конкретного плана гарантий пока нет, пишет УНН.

Детали

Во время общения с журналистами Рубио пояснил, что стороны пока обсуждали лишь возможные концепции послевоенных гарантий безопасности. Он назвал этот вопрос одним из ключевых для завершения войны.

Нужно, чтобы Украина после войны чувствовала себя в безопасности. И, конечно, это должно быть что-то, с чем согласится и Россия, иначе это не сработает

– заявил госсекретарь США.

Почему Вашингтон считает согласие России необходимым

Рубио признал, что такой подход может вызвать вопросы, поскольку предполагает учет позиции государства-агрессора при определении гарантий безопасности для Украины.

Некоторым может показаться, что мы действуем наоборот. Но на самом деле эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина смогла на что-то согласиться

– пояснил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что Россия также должна принять будущие договоренности.

Именно поэтому эти переговоры так важны

– подытожил Рубио.

На данный момент окончательный механизм гарантий безопасности для Украины не согласован.

Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT10.11.26, 00:37 • 10835 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Соединённые Штаты
Украина
Киев