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Україна зможе отримати лише ті гарантії безпеки, на які погодиться росія – Рубіо

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України мають бути прийнятними для Києва й москви. Остаточного механізму ще немає.

Україна зможе отримати лише ті гарантії безпеки, на які погодиться росія – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути прийнятними не лише для Києва, а й для москви. За його словами, без згоди росії такий механізм не працюватиме, а конкретного плану гарантій наразі немає, пише УНН.

Деталі

Під час спілкування з журналістами Рубіо пояснив, що сторони поки обговорювали лише можливі концепції післявоєнних гарантій безпеки. Він назвав це питання одним із ключових для завершення війни.

Потрібно, щоб Україна після війни почувалася в безпеці. І, звісно, це має бути щось, із чим погодиться і росія, інакше це не спрацює

– заявив держсекретар США.

Чому Вашингтон вважає згоду росії необхідною

Рубіо визнав, що такий підхід може викликати запитання, оскільки передбачає врахування позиції держави-агресора під час визначення гарантій безпеки для України.

Декому може здатися, що ми йдемо від зворотного. Але насправді ці гарантії безпеки будуть ключовими для того, щоб Україна змогла на щось погодитися

– пояснив він.

Водночас держсекретар наголосив, що росія також повинна прийняти майбутні домовленості.

Саме тому ці переговори такі важливі

– підсумував Рубіо.

Наразі остаточного механізму гарантій безпеки для України не узгоджено.

Припинення вогню в Україні навіть не обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі – NYT10.11.26, 00:37 • 10164 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ