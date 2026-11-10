В Киеве, Житомире, Днепре и Виннице сообщают о мощных толчках, похожих на землетрясение: что известно

Жители Киева, Житомира, Днепра и Винницы сообщают о необычных толчках и громких звуках, которые напоминали взрывы или землетрясение. В некоторых домах, по словам очевидцев, открывались двери и осыпался потолок. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.

Подробности

Особенно сильные толчки, по сообщениям местных жителей, ощущались в Виннице. Люди рассказывают, что просыпались от внезапного дрожания зданий, а маленькие дети пугались и начинали плакать.

Некоторые очевидцы утверждают, что в их домах из-за вибрации самопроизвольно открывались двери и осыпался потолок. В то же время другие жители этих городов отмечают, что вообще не почувствовали никаких толчков.

Что могло вызвать толчки

В настоящее время доподлинно неизвестно, что именно стало причиной необычных явлений и связаны ли сообщения из разных городов между собой.

Официального подтверждения землетрясения или объяснения происхождения толчков пока нет. Информация уточняется.

В Полтавской области произошло землетрясение