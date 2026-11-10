Двух экстремалов запустили из гигантской катапульты в Словении — установлены два рекорда Гиннесса

В Словении двух спортсменов-экстремалов запустили в небо с помощью самой большой в мире катапульты для людей, установленной внутри 360-метровой дымовой трубы бывшей электростанции. Эксперимент завершился установлением 2 рекордов Гиннесса, сообщают СМИ, пишет УНН.

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Во время запуска спортсмены разогнались до 180 км/ч всего за 2,15 секунды. После стремительного ускорения они взмыли в воздух, а для безопасного приземления использовали парашюты.

В результате экстремального запуска удалось установить сразу 2 мировых рекорда Гиннесса.

Проект реализовали на территории бывшей электростанции, использовав ее 360-метровую дымовую трубу для размещения специальной катапультной системы.

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