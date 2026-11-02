20-летний Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории
Киев • УНН
Пилот Mercedes Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 в возрасте 20 лет и 68 дней. Он завоевал титул после третьего места в Мехико.
Итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли в возрасте 20 лет и 68 дней стал самым молодым чемпионом мира Формулы-1. Он досрочно обеспечил себе титул после третьего места на Гран-при Мехико 1 ноября, побив рекорд Себастьяна Феттеля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, которому удалось выиграть чемпионат Формулы-1. В последний раз представитель Италии завоевывал титул в 1953 году.
Для досрочного чемпионства гонщику Mercedes было достаточно финишировать девятым. Однако он завершил гонку третьим, увеличив своё преимущество в общем зачёте до недосягаемых 119 очков.
Эмоциональный финиш и рекорд, который держался 16 лет
Победу на Гран-при Мехико одержал Макс Ферстаппен из Red Bull. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из Ferrari, который стартовал с поул-позиции.
Гонка оказалась напряжённой: несколько аварий, 2 выезда автомобиля безопасности и остановка на 33 минуты из-за красного флага.
После пересечения финишной линии Антонелли не сдержал слёз. Его гоночный инженер Питер Боннингтон поздравил пилота словами: "Кими, ты чемпион мира".
Мы это сделали, большое спасибо
После гонки молодого чемпиона встретили родители, сестра и команда Mercedes.
Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который в 2010 году стал чемпионом мира в возрасте 23 лет и 134 дней, выступая за Red Bull.
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