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20-летний Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Пилот Mercedes Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 в возрасте 20 лет и 68 дней. Он завоевал титул после третьего места в Мехико.

20-летний Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории

Итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли в возрасте 20 лет и 68 дней стал самым молодым чемпионом мира Формулы-1. Он досрочно обеспечил себе титул после третьего места на Гран-при Мехико 1 ноября, побив рекорд Себастьяна Феттеля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, которому удалось выиграть чемпионат Формулы-1. В последний раз представитель Италии завоевывал титул в 1953 году.

Для досрочного чемпионства гонщику Mercedes было достаточно финишировать девятым. Однако он завершил гонку третьим, увеличив своё преимущество в общем зачёте до недосягаемых 119 очков.

Эмоциональный финиш и рекорд, который держался 16 лет

Победу на Гран-при Мехико одержал Макс Ферстаппен из Red Bull. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из Ferrari, который стартовал с поул-позиции.

Гонка оказалась напряжённой: несколько аварий, 2 выезда автомобиля безопасности и остановка на 33 минуты из-за красного флага.

После пересечения финишной линии Антонелли не сдержал слёз. Его гоночный инженер Питер Боннингтон поздравил пилота словами: "Кими, ты чемпион мира".

Мы это сделали, большое спасибо

– ответил итальянец по командной радиосвязи.

После гонки молодого чемпиона встретили родители, сестра и команда Mercedes.

Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который в 2010 году стал чемпионом мира в возрасте 23 лет и 134 дней, выступая за Red Bull.

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