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20-річний Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Пілот Mercedes Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 у 20 років і 68 днів. Він здобув титул після третього місця в Мехіко.

20-річний Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії

Італійський пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі у віці 20 років і 68 днів став наймолодшим чемпіоном світу Формули-1. Він достроково забезпечив собі титул після третього місця на Гран-прі Мехіко 1 листопада, побивши рекорд Себастьяна Феттеля. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Антонеллі став першим італійцем за 73 роки, якому вдалося виграти чемпіонат Формули-1. Востаннє представник Італії здобував титул у 1953 році.

Для дострокового чемпіонства гонщику Mercedes було достатньо фінішувати дев'ятим. Однак він завершив гонку третім, збільшивши свою перевагу в загальному заліку до недосяжних 119 очок.

Емоційний фініш і рекорд, який тримався 16 років

Перемогу на Гран-прі Мехіко здобув Макс Ферстаппен із Red Bull. Другим фінішував Льюїс Хемілтон із Ferrari, який стартував із поул-позиції.

Гонка виявилася напруженою: кілька аварій, 2 виїзди автомобіля безпеки та зупинка на 33 хвилини через червоний прапор.

Після перетину фінішної лінії Антонеллі не стримав сліз. Його гоночний інженер Пітер Боннінгтон привітав пілота словами: "Кімі, ти чемпіон світу".

Ми це зробили, дуже дякую

– відповів італієць по командному радіозв'язку.

Після гонки молодого чемпіона зустріли батьки, сестра та команда Mercedes.

Попередній рекорд належав Себастьяну Феттелю, який у 2010 році став чемпіоном світу у віці 23 років і 134 днів, виступаючи за Red Bull.

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Степан Гафтко

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