20-річний Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії
Київ • УНН
Пілот Mercedes Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 у 20 років і 68 днів. Він здобув титул після третього місця в Мехіко.
Італійський пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі у віці 20 років і 68 днів став наймолодшим чемпіоном світу Формули-1. Він достроково забезпечив собі титул після третього місця на Гран-прі Мехіко 1 листопада, побивши рекорд Себастьяна Феттеля. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Антонеллі став першим італійцем за 73 роки, якому вдалося виграти чемпіонат Формули-1. Востаннє представник Італії здобував титул у 1953 році.
Для дострокового чемпіонства гонщику Mercedes було достатньо фінішувати дев'ятим. Однак він завершив гонку третім, збільшивши свою перевагу в загальному заліку до недосяжних 119 очок.
Емоційний фініш і рекорд, який тримався 16 років
Перемогу на Гран-прі Мехіко здобув Макс Ферстаппен із Red Bull. Другим фінішував Льюїс Хемілтон із Ferrari, який стартував із поул-позиції.
Гонка виявилася напруженою: кілька аварій, 2 виїзди автомобіля безпеки та зупинка на 33 хвилини через червоний прапор.
Після перетину фінішної лінії Антонеллі не стримав сліз. Його гоночний інженер Пітер Боннінгтон привітав пілота словами: "Кімі, ти чемпіон світу".
Ми це зробили, дуже дякую
Після гонки молодого чемпіона зустріли батьки, сестра та команда Mercedes.
Попередній рекорд належав Себастьяну Феттелю, який у 2010 році став чемпіоном світу у віці 23 років і 134 днів, виступаючи за Red Bull.
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