Двох екстремалів запустили з гігантської катапульти у Словенії, встановлено два рекорди Гіннеса

У Словенії двох спортсменів-екстремалів запустили в небо за допомогою найбільшої у світі катапульти для людей, встановленої всередині 360-метрового димаря колишньої електростанції. Експеримент завершився встановленням 2 рекордів Гіннеса, повідомляють ЗМІ, пише УНН.

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Під час запуску спортсмени розігналися до 180 км/год лише за 2,15 секунди. Після стрімкого прискорення вони вилетіли в повітря, а для безпечного приземлення використали парашути.

У результаті екстремального запуску вдалося встановити одразу 2 світові рекорди Гіннеса.

Проєкт реалізували на території колишньої електростанції, використавши її 360-метровий димар для розміщення спеціальної катапультної системи.

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