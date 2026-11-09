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Украинцы предложили снизить предельный возраст службы до 55 лет — что ответил Корецкий

Киев • УНН

 • 4678 просмотра

Премьер Сергей Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста службы до 55 лет. Минобороны прорабатывает изменения в законодательстве.

Украинцы предложили снизить предельный возраст службы до 55 лет — что ответил Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий ответил на петицию, в которой правительство призвали снизить предельный срок пребывания на службе с 60 лет до 55. Премьер отметил, что в Министерстве обороны разрабатываются изменения в законодательство, и в ходе их разработки вопросы, поднятые в петиции, будут дополнительно рассмотрены. Об этом говорится в петиции №41/010398-26эп, передает УНН

Детали 

Кабинет министров просили рассмотреть просьбу об оптимизации мобилизационных ресурсов и сохранении здоровья граждан в возрасте старше 55 лет. В настоящее время, согласно закону, предельный возраст пребывания на военной службе в период военного положения составляет 60 лет, однако, как отмечают авторы петиции, практический опыт выполнения боевых и специальных задач свидетельствует о необходимости пересмотра этой нормы в сторону снижения предельного возраста до 55 лет. 

... просим: разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". ​Предусмотреть в законопроекте снижение предельного возраста пребывания на военной службе в период действия военного положения с 60 до 55 лет для лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. ​Установить норму о праве на увольнение с военной службы по собственному желанию для военнослужащих, которые в период действия военного положения достигли 55-летнего возраста 

- говорится в петиции. 

Премьер-министр Сергей Корецкий ответил, что вопрос снижения предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе требует комплексного подхода с учетом ситуации с безопасностью в государстве, а также потребностей сил обороны.

Следует отметить, что в Минобороны разрабатываются изменения в законодательство, направленные на совершенствование вопросов прохождения военной службы в период военного положения, в частности в части уточнения сроков прохождения военной службы, а также оснований для увольнения с такой службы. В ходе разработки упомянутых изменений вопросы, поднятые в петиции, будут дополнительно рассмотрены 

- говорится в ответе на петицию. 

Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта30.04.26, 17:50 • 60886 просмотров

Павел Башинский

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