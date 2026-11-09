Українці заклали знизити граничний вік служби до 55 років - що відповів Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький відповів на петицію, у якій уряд закликали знизити граничний термін перебування на службі з 60 років до 55. Прем’єр зазначив, що у Міністерстві оборони опрацьовуються зміни до законодавства, і під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті. Про це йдеться у петиції №41/010398-26еп, передає УНН.

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У Кабінету міністрів просили розглянути прохання щодо оптимізації мобілізаційних ресурсів та збереження здоров’я громадян віком понад 55 років. Нині, за законом, граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану наразі становить 60 років, проте, як зазначають автори петиції, практичний досвід виконання бойових та спеціальних завдань свідчить про необхідність перегляду цієї норми у бік зменшення граничного віку до 55 років.

... просимо: розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". ​Передбачити у законопроєкті зменшення граничного віку перебування на військовій службі під час дії воєнного стану з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. ​Встановити норму щодо права на звільнення з військової служби за власним бажанням для військовослужбовців, які під час дії воєнного стану досягли 55-річного віку - йдеться у петиції.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький відповів, що питання зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб сил оборони.

Слід зауважити, що у Міноборони опрацьовуються зміни до законодавства, спрямовані на вдосконалення питань проходження військової служби під час воєнного стану, зокрема у частині уточнення строків проходження військової служби, а також підстав для звільнення з такої служби. Під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті - йдеться у відповіді на петицію.

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