Украинские военные усиливают позиции Украины на переговорах, Зеленский объяснил, каким именно образом

Украинские военные благодаря успешным оборонным операциям и рекордным потерям российской армии укрепляют позиции Украины на будущих переговорах. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого на заседании Ставки, пишет УНН.

По словам главы государства, каждое успешно выполненное боевое задание усиливает Украину не только на поле боя, но и на дипломатических переговорах.

В эти дни наши защитники и защитницы обеспечивают также рекордные результаты в уничтожении российских оккупантов: в россии рекордные потери на фронте — ежедневные и еженедельные