Украинские военные усиливают позиции Украины на переговорах, Зеленский объяснил, каким именно образом
Киев • УНН
Зеленский заявил, что успешные операции и потери российской армии укрепляют позиции Украины на переговорах. Он призвал США оказывать давление на Москву.
Украинские военные благодаря успешным оборонным операциям и рекордным потерям российской армии укрепляют позиции Украины на будущих переговорах. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого на заседании Ставки, пишет УНН.
Детали
По словам главы государства, каждое успешно выполненное боевое задание усиливает Украину не только на поле боя, но и на дипломатических переговорах.
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Зеленский призвал США усилить давление на россию
Президент также отметил результативность украинских дальних ударов по российским целям и подчеркнул, что именно москва должна прекратить войну.
россия может это сделать — завершить свою войну. Важно, чтобы Америка именно в этом убеждала россию
Отдельно Зеленский обратился к народным депутатам с призывом поддержать законопроекты, касающиеся европейской интеграции, государственного финансирования и борьбы с коррупцией.
В частности, президент упомянул собственный законопроект, призванный обеспечить дальнейшее продвижение Украины к присоединению к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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