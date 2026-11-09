Українські військові посилюють позиції України на переговорах, Зеленський пояснив як саме

Українські військові завдяки успішним оборонним операціям та рекордним втратам російської армії зміцнюють позиції України на майбутніх переговорах. Про це заявив Президент Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого на засіданні Ставки, пише УНН.

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За словами глави держави, кожне успішно виконане бойове завдання посилює Україну не лише на полі бою, а й у дипломатичних перемовинах.

Цими днями наші захисники, захисниці забезпечують і рекордні результати у знищенні російських окупантів: у росії рекордні втрати на фронті – щодобові та щотижневі – наголосив Зеленський.

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Президент також відзначив результативність українських далекобійних ударів по російських цілях та наголосив, що саме москва має припинити війну.

росія може це зробити – завершити свою війну. Важливо, щоб Америка саме в цьому переконувала росію – заявив він.

Окремо Зеленський звернувся до народних депутатів із закликом підтримати законопроєкти, які стосуються європейської інтеграції, державного фінансування та боротьби з корупцією.

Зокрема, президент згадав власний законопроєкт, покликаний забезпечити подальше просування України до приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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