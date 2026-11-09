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Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 59 оккупантов, есть раненые — Генштаб

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

С начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. На Покровском направлении уничтожены 59 оккупантов и 286 беспилотников.

Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 59 оккупантов, есть раненые — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военнослужащие ликвидировали 59 оккупантов, еще десятки ранены, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 4608 дронов-камикадзе и осуществил 1967 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили три управляемые авиабомбы, осуществили 46 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один обстрел с применением РСЗО.

На Южно-Слободожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Охримовка, Хрипуны, Малая Волчья и в районах Старицы, Чугуновки.

На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

Шесть попыток захватчиков продвинуться отбили на Лиманском направлении в направлении Лимана и в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в направлении Пискуновки и в районе населенного пункта Ямполь. 

На Краматорском направлении противник провел два штурмовых действия, атакуя в направлении Васютинского и в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Русин Яр и в направлении Николаевки. Одно боестолкновение продолжается.

Двенадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Вольное, Светлое, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Мирное, Сергеевка, Новопавловка. 

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 59 оккупантов, 30 ранены; уничтожены девять единиц автомобильной техники, 18 специальных средств, восемь пунктов управления БпЛА, 33 укрытия и склад боеприпасов противника. Повреждены девять единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы, четыре специальных средства, пять пунктов управления БпЛА и 151 укрытие противника. Уничтожены или подавлены 286 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении населенного пункта Новое Запорожье.

На Ореховском направлении оккупанты провели одно штурмовое действие, атакуя в районе Степового.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не осуществляли.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Новый рекорд: Россия потеряла 2 980 военнослужащих за сутки на войне в Украине09.11.26, 07:53 • 5566 просмотров

Антонина Туманова

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