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Financial Times

США предложили Украине гарантии безопасности по принципу НАТО: какие ещё договорённости обсуждают с Россией

Киев • УНН

 • 2266 просмотра

Вашингтон обсуждает с Украиной и Россией гарантии безопасности, санкции и восстановление Совета Россия–НАТО. Переговоры запланированы в Абу-Даби.

США предложили Украине гарантии безопасности по принципу НАТО: какие ещё договорённости обсуждают с Россией

США предложили Украине гарантии безопасности по аналогии со статьями 4 и 5 Североатлантического договора. Вашингтон также обсуждает с Москвой возможность возобновления работы Совета Россия–НАТО и механизм возврата санкций в случае нарушения будущих договорённостей. Об этом сообщает PBS со ссылкой на американского чиновника, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседника издания, на трёхсторонних переговорах Украины, США и России, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби, основное внимание уделят послевоенным гарантиям безопасности и территориальным вопросам.

Американский чиновник утверждает, что украинская и российская стороны в частных разговорах продемонстрировали "определённую гибкость". Он также заявил, что Москва якобы дала понять о желании найти способ завершить войну, однако подробностей не привёл.

Какие гарантии безопасности обсуждают

Одним из предложений Вашингтона является соглашение, которое будет предусматривать для Украины механизмы безопасности по образцу статей 4 и 5 НАТО. Они касаются консультаций между союзниками в случае угрозы и принципа коллективной обороны.

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Ещё одна инициатива предусматривает автоматическое восстановление санкций против России, если их отменят, а Москва впоследствии нарушит условия прекращения огня.

Кроме того, США рассматривают возможность возобновления работы Совета Россия–НАТО, деятельность которого была приостановлена в 2022 году.

США хотят привлечь Европу к переговорам

Американский чиновник признал обеспокоенность европейских стран предыдущими требованиями Кремля, в частности относительно отвода сил НАТО с восточного фланга Альянса.

Чтобы положить конец войне, Европа должна быть за столом переговоров. Нам необходимо гораздо больше обсуждений с Россией при участии европейцев

– подчеркнул он.

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Степан Гафтко

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