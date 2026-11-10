США предложили Украине гарантии безопасности по принципу НАТО: какие ещё договорённости обсуждают с Россией
Киев • УНН
Вашингтон обсуждает с Украиной и Россией гарантии безопасности, санкции и восстановление Совета Россия–НАТО. Переговоры запланированы в Абу-Даби.
США предложили Украине гарантии безопасности по аналогии со статьями 4 и 5 Североатлантического договора. Вашингтон также обсуждает с Москвой возможность возобновления работы Совета Россия–НАТО и механизм возврата санкций в случае нарушения будущих договорённостей. Об этом сообщает PBS со ссылкой на американского чиновника, пишет УНН.
Подробности
По словам собеседника издания, на трёхсторонних переговорах Украины, США и России, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби, основное внимание уделят послевоенным гарантиям безопасности и территориальным вопросам.
Американский чиновник утверждает, что украинская и российская стороны в частных разговорах продемонстрировали "определённую гибкость". Он также заявил, что Москва якобы дала понять о желании найти способ завершить войну, однако подробностей не привёл.
Какие гарантии безопасности обсуждают
Одним из предложений Вашингтона является соглашение, которое будет предусматривать для Украины механизмы безопасности по образцу статей 4 и 5 НАТО. Они касаются консультаций между союзниками в случае угрозы и принципа коллективной обороны.
песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без представителей Европы 09.11.26, 14:23 • 3858 просмотров
Ещё одна инициатива предусматривает автоматическое восстановление санкций против России, если их отменят, а Москва впоследствии нарушит условия прекращения огня.
Кроме того, США рассматривают возможность возобновления работы Совета Россия–НАТО, деятельность которого была приостановлена в 2022 году.
США хотят привлечь Европу к переговорам
Американский чиновник признал обеспокоенность европейских стран предыдущими требованиями Кремля, в частности относительно отвода сил НАТО с восточного фланга Альянса.
Чтобы положить конец войне, Европа должна быть за столом переговоров. Нам необходимо гораздо больше обсуждений с Россией при участии европейцев
Рубио назвал гарантии безопасности главной темой переговоров в Абу-Даби09.11.26, 02:51 • 27521 просмотр