США запропонували Україні гарантії безпеки за принципом НАТО, які ще домовленості обговорюють із росією

США запропонували Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтями 4 і 5 Північноатлантичного договору. Вашингтон також обговорює з москвою можливість відновлення роботи Ради росія–НАТО та механізм повернення санкцій у разі порушення майбутніх домовленостей. Про це повідомляє PBS із посиланням на американського посадовця, пише УНН.

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За словами співрозмовника видання, на тристоронніх переговорах України, США та росії, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі, основну увагу приділять післявоєнним гарантіям безпеки та територіальним питанням.

Американський посадовець стверджує, що українська та російська сторони в приватних розмовах продемонстрували "певну гнучкість". Він також заявив, що москва нібито дала зрозуміти про бажання знайти спосіб завершити війну, однак подробиць не навів.

Які гарантії безпеки обговорюють

Однією з пропозицій Вашингтона є угода, яка передбачатиме для України механізми безпеки за зразком статей 4 і 5 НАТО. Вони стосуються консультацій між союзниками у разі загрози та принципу колективної оборони.

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Ще одна ініціатива передбачає автоматичне відновлення санкцій проти росії, якщо їх скасують, а москва згодом порушить умови припинення вогню.

Крім того, США розглядають можливість відновлення роботи Ради росія–НАТО, діяльність якої була призупинена у 2022 році.

США хочуть залучити Європу до переговорів

Американський посадовець визнав занепокоєння європейських країн попередніми вимогами кремля, зокрема щодо відведення сил НАТО зі східного флангу Альянсу.

Щоб покласти край війні, Європа має бути за столом переговорів. Нам необхідно набагато більше обговорень із росією за участю європейців – наголосив він.

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