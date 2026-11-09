Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга

Представители украинского бизнеса во время встречи с руководством Офиса Генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и Национальной полиции заявили о недопустимости использования уголовных производств как инструмента давления на предприятия. Среди ключевых проблем бизнес называет необоснованные обыски, аресты имущества и счетов, затягивание расследований и криминализацию налоговых споров. Показательным примером последней проблемы остается ситуация вокруг украинских авиакомпаний, которые из-за изменения подхода БЭБ к трактовке налогообложения лизинга воздушных судов оказались под уголовным давлением, пишет УНН.

Уголовные производства не должны становиться инструментом давления на бизнес

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман рассказал, что значительная часть встречи была посвящена проблемам, с которыми предприятия сталкиваются во время досудебного расследования.

Речь идет, в частности, о неотложных обысках, блокировке счетов, арестах имущества и затягивании расследования уголовных производств.

"Также обсуждались вопросы недопустимости использования уголовных производств как инструмента давления, проблемы ареста счетов и имущества, неотложных обысков и затягивания досудебных расследований", – написал Гетман по итогам встречи, на которой присутствовали и. о. Генерального прокурора Украины Антон Ковальский, представители Офиса Генпрокурора, заместитель директора Бюро экономической безопасности Юрий Белоусов, представители Национальной полиции, бизнес-омбудсмен Анка Фельдгузен и ведущие бизнес-ассоциации.

По его словам, представитель Совета бизнес-омбудсмена обратила внимание на ситуации, когда предприятия годами остаются вовлеченными в уголовные производства без определенного процессуального статуса. Даже без обысков и арестов это создает репутационные риски и может лишать компании возможности получать банковское финансирование.

Участники встречи также обсудили необходимость четкого разграничения умышленного уклонения от уплаты налогов и ошибок в налоговом учете. Ведь наличие расхождений в трактовке налогового законодательства само по себе не должно автоматически становиться основанием для уголовного преследования.

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, принявший участие во встрече, в комментарии УНН подчеркнул необходимость изменения подходов правоохранительных органов к взаимодействию с добросовестными налогоплательщиками.

"Мы должны четко разграничивать реальные экономические преступления и хозяйственные споры, возникающие из-за неоднозначного толкования законодательства. Недопустимо, когда предприятие годами находится под давлением уголовного производства, хотя вопрос можно решить в административном или судебном порядке", – отметил Катамадзе в комментарии УНН.

По его мнению, бизнес не должен доказывать свою невиновность только потому, что правоохранительный или контролирующий орган иначе трактует налоговые нормы.

"Если мы хотим сохранить инвестиции, рабочие места и поступления в бюджет, мы должны обеспечить предсказуемые правила и прекратить практику использования уголовных производств как инструмента давления", – пояснил Катамадзе.

Во время встречи бизнеса и правоохранителей также подчеркивалась необходимость обеспечения надлежащего финансирования БЭБ, в частности привлечения квалифицированных аналитиков. Это должно способствовать переходу от силовых методов к профессиональному анализу экономических правонарушений.

Авиализинг как пример проблемы криминализации налоговых споров

Одним из примеров того, как неоднозначное толкование налогового законодательства может перерасти в уголовное давление на бизнес, является ситуация в отрасли гражданской авиации.

С 2024 года Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности начали рассматривать платежи украинских авиаперевозчиков за лизинг самолетов и вертолетов у нерезидентов как роялти. При этом налоговое законодательство и международные конвенции в этом вопросе не менялись десятилетиями.

Авиакомпании настаивают, что речь идет об арендных платежах за пользование транспортными средствами, а не о вознаграждении за использование объектов интеллектуальной собственности или пользование оборудованием, как считают следователи БЭБ.

Проблема усугубляется тем, что лизинг является одним из основных механизмов формирования авиационного флота как в Украине, так и в мире. В частности, в Украине 86% воздушных судов эксплуатируются именно на условиях лизинга. Поэтому изменение подходов к налогообложению таких операций создает риски для большинства украинских авиаперевозчиков.

С проблемами и уголовными делами, по данным УНН, уже столкнулись шесть украинских авиакомпаний.

Судебная практика в Украине отграничивает арендные и лизинговые платежи от роялти. Это усиливает аргументацию бизнеса относительно необходимости единого и предсказуемого подхода государственных органов и его соответствия международному праву.

Особенно остро ситуация выглядит с учетом того, что после начала полномасштабного вторжения украинские авиакомпании были вынуждены релокировать значительную часть деятельности за границу для сохранения профессиональных команд и флота. Несмотря на это перевозчики уплачивают налоги в Украине, в частности, в 2022–2025 годах предприятия авиационной отрасли перечислили в украинский бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов.

При таких обстоятельствах уголовное преследование из-за спорного толкования лизинговых платежей нерезидентам создает дополнительные риски для сохранения всей отрасли гражданской авиации и возвращения украинских перевозчиков на внутренний рынок после восстановления гражданского авиасообщения.

Одним из возможных механизмов решения проблемы представители авиационной отрасли считают принятие Министерством финансов обобщающей налоговой консультации (УНК), которая обеспечит единый подход к применению действующего налогового законодательства в отношении лизинга воздушных судов у нерезидентов.

Для авиационного бизнеса принципиально важно, чтобы соответствующие разъяснения учитывались и при рассмотрении уже открытых уголовных производств.

Именно поэтому договоренности бизнеса с руководством Офиса Генерального прокурора и БЭБ относительно пересмотра подходов к экономическим расследованиям могут иметь практическое значение и для авиационной отрасли. Если государство стремится отделить умышленные налоговые преступления от добросовестных хозяйственных операций и спорных вопросов толкования законодательства, ситуация с авиализингом может стать одним из примеров применения такого подхода.

От договоренностей к практическим решениям

На встрече с бизнесом отдельное внимание также уделили законопроекту №12439 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства", направленному на усиление процессуальных гарантий защиты субъектов хозяйствования во время расследования уголовных производств. Для ускорения его рассмотрения планируется совместное совещание с участием руководства профильного комитета Верховной Рады.

Кроме того, участники совещания договорились проработать вопрос обнародования более подробной статистики работы правоохранительных органов. В частности, бизнес предлагает обнародовать информацию не только о количестве открытых уголовных производств, но и о проведенных обысках, арестах имущества и банковских счетов, количестве дел, переданных в суд, и результатах их рассмотрения.

Такой подход позволил бы оценивать эффективность правоохранителей по реальным результатам расследований, а не по количеству открытых дел.

Во время встречи бизнеса с правоохранителями также обсуждались вопросы детенизации экономики. Представители отдельных отраслей привели оценки бюджетных потерь от теневых схем.

В частности, согласно представленным участниками исследованиям, ежегодные потери бюджета от теневого сегмента рынка охранных услуг могут составлять 24–25 млрд грн, игорного бизнеса — 16–20 млрд грн, табачной отрасли — более 30 млрд грн, а хлебопекарной — до 20 млрд грн.

Соответствующие материалы передали представителям Офиса Генерального прокурора, БЭБ и Национальной полиции для дальнейшей обработки.

Таким образом, бизнес предложил правоохранительным органам разграничить два направления работы: усиление противодействия реальным теневым схемам и защиту предприятий, которые работают легально, но подвергаются уголовному преследованию из-за налоговых споров.

По словам Олега Гетмана, участники встречи достигли согласия по всем обсуждавшимся вопросам и договорились о совместной проработке дальнейших решений.