Атаки РФ на Трипольскую ТЭС — в Центрэнерго показали последствия

Фото: Официальная страница Центрэнерго в Facebook

С конца сентября Россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС и изменила тактику их проведения. Враг применяет, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные дроны. В Центрэнерго показали последствия атак, передает УНН.

На Трипольской ТЭС оборудованы защитные сооружения. В то же время характер российских атак существенно изменился. В течение короткого времени враг может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры - отметил генеральный директор Центрэнерго Сергей Исаченко.

Фото: Официальная страница Центрэнерго в Facebook

В компании заявили, что последствия российских обстрелов чрезвычайно серьезны, однако говорить о конкретных масштабах разрушений пока преждевременно.

После детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры можно будет оценить ущерб и определить объемы необходимых восстановительных работ - добавили в Центрэнерго.

Напомним

Из-за атак рф на энергетику по состоянию на утро 9 ноября частично без света остаются потребители в 12 областях. В трех областях ввели аварийные отключения.