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Атаки рф на Трипільську ТЕС - у Центренерго показали наслідки

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Із кінця вересня РФ посилила атаки на Трипільську ТЕС і застосовує різні види озброєння. Масштаби руйнувань оцінять після обстеження.

Атаки рф на Трипільську ТЕС - у Центренерго показали наслідки
Фото: Офіційна сторінка Центренерго у Facebook

Із кінця вересня росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та змінила тактику їх проведення. Ворог застосовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони. У Центренерго показали наслідки атак, передає УНН

На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури 

- зазначив генеральний директор Центренерго Сергій Ісаченко.
Фото: Офіційна сторінка Центренерго у Facebook

У компанії заявили, що наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні, однак говорити про конкретні масштаби руйнувань поки передчасно. 

Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт 

- додали в Центренерго. 

Нагадаємо 

Через атаки рф на енергетику на ранок 9 листопада частково без світла споживачі у 12 областях. У трьох областях ввели аварійні відключення. 

Павло Башинський

Війна в Україні
Вибухи
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Центренерго