Атаки рф на Трипільську ТЕС - у Центренерго показали наслідки

Із кінця вересня росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та змінила тактику їх проведення. Ворог застосовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони. У Центренерго показали наслідки атак, передає УНН.

На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури