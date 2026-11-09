Атаки рф на Трипільську ТЕС - у Центренерго показали наслідки
Київ • УНН
Із кінця вересня РФ посилила атаки на Трипільську ТЕС і застосовує різні види озброєння. Масштаби руйнувань оцінять після обстеження.
Із кінця вересня росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та змінила тактику їх проведення. Ворог застосовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони. У Центренерго показали наслідки атак, передає УНН.
На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури
У компанії заявили, що наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні, однак говорити про конкретні масштаби руйнувань поки передчасно.
Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт
Нагадаємо
Через атаки рф на енергетику на ранок 9 листопада частково без світла споживачі у 12 областях. У трьох областях ввели аварійні відключення.