Соседи рассказали, каким был стрелок из Кракова, убивший 9 человек, и раскрыли неожиданные подробности его жизни

Соседи и знакомые 24-летнего Михала Оксинского, которого подозревают в убийстве 9 человек в Польше, описали его как замкнутого, но внешне неагрессивного мужчину. Вместе с тем стало известно, что он рисовал картины со сценами расстрелов и регулярно посещал тир. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет УНН.

Детали

По информации правоохранителей, мужчина сначала убил мать, отца и сестру в городе Островец-Свентокшиский, после чего устроил стрельбу в центре Кракова, где погибли еще 6 человек. Сам нападавший умер в больнице.

Соседи рассказали, что Оксинский держался в стороне от других и почти не общался с окружающими.

Я никогда не видел, чтобы к нему приходили друзья. Он просто надевал худи, рюкзак и выходил в город – вспомнил сосед нападавшего Здзислав.

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По данным следствия, у мужчины обнаружили 4 пистолета и по меньшей мере 500 патронов. Он посещал стрельбище вместе с отцом, а семья имела разрешения на владение 11 единицами огнестрельного оружия.

В стрелковом клубе утверждают, что поведение Оксинского не вызывало подозрений.

Не было никаких предупредительных знаков, которые могли бы заметить наши тренеры или инструкторы. Кроме того, он никогда не был в военной форме на стрельбище – заявил представитель клуба Адам Чиб.

Польская прокуратура расследует нападение как террористический акт, однако мотивы преступления остаются неизвестными.

Не было никаких очевидных символов, которые обычно ассоциируются с определенным идеологическим движением, – ни с ультраправыми, ни с ультралевыми – отметил представитель прокуратуры Пшемыслав Новак.

В результате нападения также пострадали 15 человек. Один из раненых полицейских находится в тяжелом состоянии, тогда как состояние других пострадавших врачи оценивают как стабильное. Вместе с тем медики не исключают осложнений из-за тяжести отдельных ранений.

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