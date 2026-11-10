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Financial Times

Соседи рассказали, каким был стрелок из Кракова, убивший 9 человек, и раскрыли неожиданные подробности его жизни

Киев • УНН

 • 700 просмотра

24-летнего Михала Оксиньского подозревают в убийстве девяти человек в Польше. Он рисовал сцены расстрелов и посещал тир.

Соседи рассказали, каким был стрелок из Кракова, убивший 9 человек, и раскрыли неожиданные подробности его жизни

Соседи и знакомые 24-летнего Михала Оксинского, которого подозревают в убийстве 9 человек в Польше, описали его как замкнутого, но внешне неагрессивного мужчину. Вместе с тем стало известно, что он рисовал картины со сценами расстрелов и регулярно посещал тир. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет УНН.

Детали

По информации правоохранителей, мужчина сначала убил мать, отца и сестру в городе Островец-Свентокшиский, после чего устроил стрельбу в центре Кракова, где погибли еще 6 человек. Сам нападавший умер в больнице.

Соседи рассказали, что Оксинский держался в стороне от других и почти не общался с окружающими.

Я никогда не видел, чтобы к нему приходили друзья. Он просто надевал худи, рюкзак и выходил в город

– вспомнил сосед нападавшего Здзислав.

Что нашли у нападавшего и были ли признаки радикализации

По данным следствия, у мужчины обнаружили 4 пистолета и по меньшей мере 500 патронов. Он посещал стрельбище вместе с отцом, а семья имела разрешения на владение 11 единицами огнестрельного оружия.

В стрелковом клубе утверждают, что поведение Оксинского не вызывало подозрений.

Не было никаких предупредительных знаков, которые могли бы заметить наши тренеры или инструкторы. Кроме того, он никогда не был в военной форме на стрельбище

– заявил представитель клуба Адам Чиб.

Польская прокуратура расследует нападение как террористический акт, однако мотивы преступления остаются неизвестными.

Не было никаких очевидных символов, которые обычно ассоциируются с определенным идеологическим движением, – ни с ультраправыми, ни с ультралевыми

– отметил представитель прокуратуры Пшемыслав Новак.

В результате нападения также пострадали 15 человек. Один из раненых полицейских находится в тяжелом состоянии, тогда как состояние других пострадавших врачи оценивают как стабильное. Вместе с тем медики не исключают осложнений из-за тяжести отдельных ранений.

Президент и премьер-министр Польши вместе вышли на марш памяти после стрельбы в Кракове09.11.26, 23:29 • 802 просмотра

Степан Гафтко

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