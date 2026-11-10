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Сусіди розповіли, яким був стрілець із Кракова, що вбив 9 людей, та розкрили несподівані деталі його життя

Київ • УНН

 • 0 перегляди

24-річного Міхала Оксінського підозрюють у вбивстві дев’ятьох людей у Польщі. Він малював сцени розстрілів і відвідував тир.

Сусіди розповіли, яким був стрілець із Кракова, що вбив 9 людей, та розкрили несподівані деталі його життя

Сусіди та знайомі 24-річного Міхала Оксінського, якого підозрюють у вбивстві 9 людей у Польщі, описали його як замкнутого, але зовні неагресивного чоловіка. Водночас стало відомо, що він малював картини зі сценами розстрілів і регулярно відвідував тир. Про це повідомляє литовський мовник LRT, пише УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, чоловік спочатку вбив матір, батька та сестру в місті Островець-Свентокшиський, після чого влаштував стрілянину в центрі Кракова, де загинули ще 6 людей. Сам нападник помер у лікарні.

Сусіди розповіли, що Оксінський тримався осторонь інших і майже не спілкувався з оточенням.

Я ніколи не бачив, щоб до нього приходили друзі. Він просто одягав худі, рюкзак і виходив у місто

– пригадав сусід нападника Здзіслав.

Що знайшли у нападника та чи були ознаки радикалізації

За даними слідства, у чоловіка виявили 4 пістолети та щонайменше 500 набоїв. Він відвідував стрільбище разом із батьком, а родина мала дозволи на володіння 11 одиницями вогнепальної зброї.

У стрілецькому клубі стверджують, що поведінка Оксінського не викликала підозр.

Не було жодних попереджувальних знаків, які могли б помітити наші тренери чи інструктори. Крім того, він ніколи не був у військовій формі на стрільбищі

– заявив речник клубу Адам Чиб.

Польська прокуратура розслідує напад як терористичний акт, однак мотиви злочину залишаються невідомими.

Не було жодних очевидних символів, які зазвичай асоціюються з певним ідеологічним рухом – ні ультраправими, ні ультралівими

– зазначив речник прокуратури Пшемислав Новак.

Внаслідок нападу також постраждали 15 людей. Один із поранених поліцейських перебуває у важкому стані, тоді як стан інших постраждалих лікарі оцінюють як стабільний. Водночас медики не виключають ускладнень через тяжкість окремих поранень.

Президент і прем'єр Польщі разом вийшли на марш пам'яті після стрілянини у Кракові09.11.26, 23:29 • 464 перегляди

Степан Гафтко

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