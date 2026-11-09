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Президент і прем'єр Польщі разом вийшли на марш пам'яті після стрілянини у Кракові

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Кароль Навроцький і Дональд Туск долучилися до Маршу мовчання в Кракові після суботнього нападу. У Кельцях також вшанували жертв.

Президент і прем'єр Польщі разом вийшли на марш пам'яті після стрілянини у Кракові

У Польщі відбувся Марш мовчання на згадку про жертв суботнього нападу та на знак підтримки постраждалих. До заходу долучилися президент Кароль Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск. Про це повідомляє польське видання Onet, пише УНН.

Деталі

Учасники маршу вшанували пам'ять загиблих та висловили солідарність із пораненими й родинами постраждалих. Навроцький і Туск також поклали свічки на знак скорботи.

За інформацією поліції Малопольського воєводства, перед участю в заході президент Польщі відвідав поранених правоохоронців, які перебувають на лікуванні в лікарнях Кракова.

У Кельцях також провели Марш мовчання

У понеділок увечері мешканці Кельців зібралися на Ринковій площі та мовчки пройшли до пам'ятника Генрику Сенкевичу, де запалили свічки.

Сьогодні ми також тут, щоб побудувати міст солідарності з мешканцями Кракова, з мешканцями Островця Свєнтокшиського, які також переживають важкі часи

– заявила мер Кельців Агата Войда.

Марші стали символом підтримки постраждалих від нападу та вшанування пам'яті його жертв.

Нагадаємо

У суботу, 7 листопада, на головній ринковій площі у Кракові стався напад. 24-річний чоловік в'їхав на своєму автомобілі на площу, а потім відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових людях. Шість людей загинули, а 16 отримали поранення, включаючи двох поліцейських. Зловмисника було підстрелено. Поліція знайшла тіла трьох найближчих родичів нападника в квартирі його родини в Островці-Свєнтокшиському.

Степан Гафтко

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Кароль Навроцький
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Дональд Туск
Польща