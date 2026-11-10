Букеровскую премию 2026 года получил 81-летний писатель-фантаст, установивший сразу 2 рекорда

Британский писатель Майкл Джон Харрисон стал лауреатом Букеровской премии 2026 года за роман The End of Everything ("Конец всего"). В 81 год он стал самым возрастным победителем в истории награды и первым лауреатом, пришедшим из научной фантастики, пишет УНН.

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Роман рассказывает о недалёком будущем, в котором человечество пережило загадочную катастрофу, приведшую к разрушению общественного строя. Автор намеренно не объясняет всех обстоятельств катастрофы, чтобы читатели испытывали такое же замешательство, как и герои произведения.

Предыдущий возрастной рекорд принадлежал канадской писательнице Маргарет Этвуд, которая получила Букеровскую премию в 2019 году в возрасте 79 лет.

Что известно о писателе

Майкл Джон Харрисон, также известный как М. Джон Харрисон, начал литературную карьеру в 1960-х годах с публикаций в журнале научной фантастики New Worlds, где впоследствии работал литературным редактором.

За свою карьеру писатель опубликовал 13 романов. Среди наиболее известных его произведений — цикл Viriconium ("Вирикониум"), а также романы Light ("Свет") и Nova Swing ("Нова Свинг").

Несмотря на то что Харрисон не любит жанровых определений своего творчества, его называют одним из самых влиятельных авторов научной фантастики.

Он действительно оригинальный мыслитель, писатель, который сформировал свой жанр и серьёзно относится к идеям — отметила председатель Фонда Букеровской премии Гэби Вуд.

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