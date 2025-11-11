Букеровская премия: лауреатом 2025 года стал роман «Плоть» писателя Дэвида Солоя
Роман венгерского писателя Дэвида Солоя «Плоть» признали «необычным» и «абсолютно особенным» произведением.
Венгерский писатель Дэвид Солой стал лауреатом Букеровской премии-2025 за роман "Плоть". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В жюри назвали данный роман "необыкновенным" и "абсолютно особенным" произведением. Церемония вручения одной из самых престижных наград в литературе состоялась в Лондоне в ночь на вторник, 11 ноября. Жюри этого года возглавлял ирландский драматург Родди Дойл.
Роман "Плоть" стал шестым в творчестве писателя. Он рассказывает историю молодого венгра по имени Иштван, который проходит через различные этапы жизни - от скромного венгерского жилого комплекса до блестящего мира сверхбогатых в столице Великобритании.
Сам автор романа, Дэвид Солой, назвал свое произведение "книгой о современной Европе, культурных и экономических различиях, которые ее характеризуют".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в 2024 году Саманта Гарви получила Букеровскую премию за роман "Орбитальная" о шести астронавтах на МКС. Произведение исследует взаимосвязь между людьми и планетой, затрагивая темы скорби и климатического кризиса.