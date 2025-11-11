Букерівська премія: лауреатом 2025 року став роман "Плоть" письменника Девіда Солоя
Київ • УНН
Роман угорського письменника Девіда Солоя "Плоть" визнали "незвичайним" і "абсолютно особливим" твором.
Угорський письменник Девід Солой став лауреатом Букерівської премії-2025 за роман "Плоть". Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
У жюрі назвали даний роман "незвичайним" і "абсолютно особливим" твором. Церемонія вручення однієї з найпрестижніших нагород у літературі відбулася в Лондоні в ніч на вівторок, 11 листопада. Жюрі цього року очолював ірландський драматург Родді Дойл.
Роман "Плоть" став шостим у творчості письменника. Він розповідає історію молодого угорця на ім'я Іштван, який проходить через різні етапи життя - від скромного угорського житлового комплексу до блискучого світу надбагатих у столиці Великої Британії.
Сам автор роману, Девід Солой, назвав свій твір "книгою про сучасну Європу, культурних та економічних відмінностях, які її характеризують".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 2024 року Саманта Гарві здобула Букерівську премію за роман "Орбітальна" про шістьох астронавтів на МКС. Твір досліджує взаємозв'язок між людьми та планетою, торкаючись тем смутку та кліматичної кризи.