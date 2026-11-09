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Возвращение декларирования для сотрудников СБУ — Зеленский внес законопроект в Раду

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников СБУ.

Возвращение декларирования для сотрудников СБУ — Зеленский внес законопроект в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В системе Рада указано, что 9 ноября от Президента Украины поступил Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно особенностей декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения.

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в статью 45 Закона, согласно которым субъекты декларирования из числа военнослужащих, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Украины, а также полицейских полиции особого назначения, которые во время действия военного положения привлечены к ведению боевых действий в порядке, установленном частью четвертой статьи 24 Закона Украины "О Национальной полиции" (кроме субъектов декларирования из числа военнослужащих, указанных в пунктах 1–4 этой части), обязаны подать определенные этой статьей декларации не позднее 90 календарных дней со дня наступления первого из таких обстоятельств – прекращения или отмены военного положения либо увольнения с военной службы (службы в полиции).

В то же время предусматривается, что субъекты декларирования из числа военнослужащих, проходящих военную службу в других государственных органах и которые по состоянию на последний день срока подачи деклараций, установленного частями первой и второй этой статьи, принимают непосредственное участие в боевых действиях, обязаны подать определенные этой статьей декларации не позднее 90 календарных дней со дня наступления одного из таких обстоятельств: прекращения или отмены военного положения; прекращения непосредственного участия в боевых действиях; увольнения с военной службы (службы в полиции).

Принятие законопроекта будет способствовать укреплению принципов прозрачности и подотчетности публичной власти путем уточнения круга военнослужащих сил безопасности, на которых распространяется специальный порядок подачи деклараций, а также его применения к лицам, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях и вследствие характера и условий выполнения боевых задач могут быть объективно ограничены в возможности своевременного выполнения обязанности по декларированию.  В то же время законопроект обеспечит своевременное осуществление финансового контроля в отношении отдельных категорий военнослужащих сил безопасности, прохождение службы которых не связано с непосредственным участием в боевых действиях, а также в отношении военнослужащих, для которых законом предусмотрена подача деклараций в общие сроки независимо от участия в таких действиях 

- указано в пояснительной записке. 

Ранее

7 ноября Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ и призвал парламентариев принять этот закон безотлагательно.

Контекст

4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что "разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических кол-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей".

По данным следствия, "незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных должностных лиц СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду".

Антонина Туманова

Политика
Законы
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина