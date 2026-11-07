Декларування для всіх працівників СБУ повернеться - Зеленський затвердив законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ і закликав парламентарів ухвалити цей закон невідкладно, передає УНН.

Сьогодні я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних