Декларування для всіх працівників СБУ повернеться - Зеленський затвердив законопроєкт
Київ • УНН
Зеленський затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ та закликав Раду ухвалити його невідкладно.
Президент України Володимир Зеленський затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ і закликав парламентарів ухвалити цей закон невідкладно, передає УНН.
Сьогодні я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних
Президент також закликав парламентарів ухвалити відповідний закон невідкладно.
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4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".
За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".