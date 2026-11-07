Декларирование для всех сотрудников СБУ вернётся — Зеленский утвердил законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ и призвал парламентариев безотлагательно принять этот закон, передает УНН.

Сегодня я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и всё, что у них есть, были доступны для проверок и привлечения к ответственности. Так же, как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных