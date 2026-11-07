Декларирование для всех сотрудников СБУ вернётся — Зеленский утвердил законопроект
Киев • УНН
Зеленский утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ и призвал Раду безотлагательно принять его.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ и призвал парламентариев безотлагательно принять этот закон, передает УНН.
Сегодня я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и всё, что у них есть, были доступны для проверок и привлечения к ответственности. Так же, как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных
Президент также призвал парламентариев безотлагательно принять соответствующий закон.
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4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что "разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей".
По данным следствия, "незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных должностных лиц СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду".