Повернення декларування для співробітників СБУ - Зеленський подав законопроєкт у Раду
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення обов’язкового декларування для співробітників СБУ.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення обов'язкового декларування для співробітників Служби безпеки України, передає УНН.
Деталі
У системі Рада зазначено, що 9 листопада від Президента України надійшов Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану.
Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 45 Закону, згідно з якими суб’єкти декларування з числа військовослужбовців, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту України, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, встановленому частиною четвертою статті 24 Закону України "Про Національну поліцію" (крім суб’єктів декларування із числа військовослужбовців, зазначених у пунктах 1–4 цієї частини), зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби (служби в поліції).
Водночас передбачається, що суб’єкти декларування з числа військовослужбовців, які проходять військову службу в інших державних органах і які станом на останній день строку подання декларацій, встановлений частинами першою та другою цієї статті, беруть безпосередню участь у бойових діях, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання однієї із таких обставин: припинення або скасування воєнного стану; припинення безпосередньої участі у бойових діях; звільнення з військової служби (служби в поліції).
Прийняття законопроєкту сприятиме зміцненню принципів прозорості та підзвітності публічної влади шляхом уточнення кола військовослужбовців сил безпеки, на яких поширюється спеціальний порядок подання декларацій, а також застосування його до осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях і внаслідок характеру та умов виконання бойових завдань можуть бути об’єктивно обмежені у можливості своєчасного виконання обов’язку з декларування. Водночас законопроєкт забезпечить своєчасне здійснення фінансового контролю щодо окремих категорій військовослужбовців сил безпеки, проходження служби яких не пов’язане з безпосередньою участю у бойових діях, а також щодо військовослужбовців, для яких законом передбачено подання декларацій у загальні строки незалежно від участі у таких діях
Раніше
7 листопада Президент України Володимир Зеленський затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ і закликав парламентарів ухвалити цей закон невідкладно.
Контекст
4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".
За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".