Повернення декларування для співробітників СБУ - Зеленський подав законопроєкт у Раду

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення обов'язкового декларування для співробітників Служби безпеки України, передає УНН.

У системі Рада зазначено, що 9 листопада від Президента України надійшов Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 45 Закону, згідно з якими суб’єкти декларування з числа військовослужбовців, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту України, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, встановленому частиною четвертою статті 24 Закону України "Про Національну поліцію" (крім суб’єктів декларування із числа військовослужбовців, зазначених у пунктах 1–4 цієї частини), зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби (служби в поліції).

Водночас передбачається, що суб’єкти декларування з числа військовослужбовців, які проходять військову службу в інших державних органах і які станом на останній день строку подання декларацій, встановлений частинами першою та другою цієї статті, беруть безпосередню участь у бойових діях, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання однієї із таких обставин: припинення або скасування воєнного стану; припинення безпосередньої участі у бойових діях; звільнення з військової служби (служби в поліції).

Прийняття законопроєкту сприятиме зміцненню принципів прозорості та підзвітності публічної влади шляхом уточнення кола військовослужбовців сил безпеки, на яких поширюється спеціальний порядок подання декларацій, а також застосування його до осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях і внаслідок характеру та умов виконання бойових завдань можуть бути об’єктивно обмежені у можливості своєчасного виконання обов’язку з декларування. Водночас законопроєкт забезпечить своєчасне здійснення фінансового контролю щодо окремих категорій військовослужбовців сил безпеки, проходження служби яких не пов’язане з безпосередньою участю у бойових діях, а також щодо військовослужбовців, для яких законом передбачено подання декларацій у загальні строки незалежно від участі у таких діях