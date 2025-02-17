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Считаю, это опасно: Зеленский о прекращении отношений между США и Европой

Киев  •  УНН

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Президент Украины заявил, что отход США от тесного союза с Европой может быть использован россией. Европе нужно становиться сильнее в вопросах безопасности, вооружения и энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение отношений между США и Европой является опасным, ведь россия сможет этим воспользоваться. Об этом Глава государства заявил журналистам во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Европе надо быть сильнее, потому что сегодняшняя политика США, и это их выбор, и они имеют на это право, они более рассчитывают на свой внутренний вопрос. Именно сегодня для них Америка №1. Можно понять, они самодостаточная страна. Я считаю, что опасно для всех, если Америка будет выходить от такого близкого союза, который сегодня есть с Европой. Если они будут отходить, а это и оружие, и экономика, и энергетика, то это будет опасно. россия сможет этим воспользоваться, и будет пользоваться, если не оружием, то экономическим оружием, энергетическим 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что прекращение отношений США с Европой не очень хорошо, но это выбор Америки.

В любом случае то, что Европа уже знает, что она должна стать сильнее. Ей нужно меняться, ей нужно расти в защите, оружии, ИИ, безопасности пищевой продукции, а также энергетике и давать возможность развивать все виды энергетики 

- добавил Зеленский.

Напомним

Соединенные Штаты Америки обратились к европейским лидерам с просьбой представить предложения по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
yevropaЕвропа
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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