"В ближайшее время": послы ЕС планируют обсудить предоставление Украине военной помощи на 5 млрд евро

Послы стран Европейского союза 18 февраля в Брюсселе обсудят предоставление Украине "в ближайшее время" в 2025 году дополнительной военной помощи на сумму 5 миллиардов евро. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на проект документа, с которым удалось ознакомиться, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, Евросоюз стремится предоставить полтора миллиона артиллерийских боеприпасов крупного калибра, системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты большой дальности, беспилотники, а также поддержку восстановления бригад ВСУ (речь идет об обучении и снаряжении военнослужащих).

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Решение, которое обсуждается, предусматривает достижение целей "частично путем направления дальнейшей поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины, включая соответствующие инициативы, объединяющие оборонную промышленность ЕС и Украины".

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В Евросоюзе напоминают, что с начала в феврале 2022 года полномасштабного вторжения россии ЕС предоставил Украине помощи на 134,5 миллиарда евро, в том числе военной помощи на 48,5 миллиарда евро. "Евросоюз будет предоставлять Украине военную поддержку столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо", - указано в проекте текста решения.

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