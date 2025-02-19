Посол ЄС: зміни у відносинах США та ЄС не вплинуть на підтримку України

Партнерство між Україною та ЄС залишається стабільним, попри можливі зміни у відносинах між ЄС і США.

Про це зазначила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", передає кореспондент УНН.

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Матернову запитали, чи вважає пані посол, що зміна відносин між США та Україною матиме певний вплив на відносини Євросоюзу з Україною.

Я бачу, що багато стосунків зазнають змін, але не відносини між Європейським Союзом та Україною. Гадаю, зараз більше усвідомлення того, що ми поділяємо спільну долю. У нас спільний континент. Майбутнє України - в ЄС - зазначила Матернова.

Я не можу розповідати вам на кожному кроці, як це буде відбуватися, але ЄС тут, ЄС з вами. І я вважаю, що якими б нудними ми іноді не були, ми є надійним партнером. Тож я не бачу, щоб відносини між ЄС і Україною постраждали так сильно, як деякі інші відносини

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У Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та ЄС щодо безпеки та оборони. Обговорювалися військово-технічне партнерство, оборонні інновації та координація військової допомоги.

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