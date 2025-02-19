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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122741 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182752 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147167 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138700 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117299 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107961 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

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Посол ЄС: зміни у відносинах США та ЄС не вплинуть на підтримку України

Посол ЄС: зміни у відносинах США та ЄС не вплинуть на підтримку України

Київ • УНН

 • 45114 перегляди

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила про стабільність партнерства між Україною та ЄС, незалежно від змін у відносинах з США. Вона підкреслила, що майбутнє України - в ЄС, і Євросоюз залишається надійним партнером.

Партнерство між Україною та ЄС залишається стабільним, попри можливі зміни у відносинах між ЄС і США.

Про це зазначила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", передає кореспондент УНН.

Деталі

Матернову запитали, чи вважає пані посол, що зміна відносин між США та Україною матиме певний вплив на відносини Євросоюзу з Україною.

Я бачу, що багато стосунків зазнають змін, але не відносини між Європейським Союзом та Україною. Гадаю, зараз більше усвідомлення того, що ми поділяємо спільну долю. У нас спільний континент. Майбутнє України - в ЄС

- зазначила Матернова.

Я не можу розповідати вам на кожному кроці, як це буде відбуватися, але ЄС тут, ЄС з вами. І я вважаю, що якими б нудними ми іноді не були, ми є надійним партнером. Тож я не бачу, щоб відносини між ЄС і Україною постраждали так сильно, як деякі інші відносини

Нагадаємо

У Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та ЄС щодо безпеки та оборони. Обговорювалися військово-технічне партнерство, оборонні інновації та координація військової допомоги.

Зеленський зідзвонився із Макроном після екстренної зустрічі лідерів Європи в Парижі18.02.25, 02:35 • 35633 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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