Канада не готова міняти поточний стан речей: посол про повернення росії до G7

Канада проти повернення росії до G7, як того хотів президент США Дональд Трамп. Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць на Київському безпековому форумі, передає УНН.

Ми всі повинні пам’ятати причини, з яких росія була виключена з G7. Це сталось у 2016 році після анексії Криму. Канада не готова міняти поточний стан речей з членством цієї країни в організації, та буде наполягати на своєму - сказала Цмоць.

Вона зазначила, що головуючи в G7, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела ряд зустрічей на полях Мюнхенської конференції з безпеки, зокрема з українським колегою Андрієм Сибігою.

Це свідчить, що Україна значною мірою залишається в центрі уваги і в пріоритеті. Я б сказала, що цей пріоритет має дві складові: важливо працювати разом з G7 над посиленням підтримки України в різні способи. Друга складова – продовжувати здійснювати тиск на росію: дипломатичний, економічний, фінансовий, встановлювати граничні ціни на нафту - додала Цмоць.

За її словами, "санкції проти росії працюють".

Вони повинні залишатися нашим пріоритетом, а також включати більш нові сфери. А також неможливість рф обходу цих санкцій. Дуже важливо, що G7 продовжує підтримувати Україну. В плані двосторонніх відносин з Україною – для Канади не змінилося нічого - наголосила посол.

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