Канада не готова міняти поточний стан речей: посол про повернення росії до G7
Київ • УНН
Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила про неготовність країни змінювати статус росії в G7. Канада продовжуватиме підтримувати санкції проти рф та наполягати на підтримці України.
Канада проти повернення росії до G7, як того хотів президент США Дональд Трамп. Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць на Київському безпековому форумі, передає УНН.
Ми всі повинні пам’ятати причини, з яких росія була виключена з G7. Це сталось у 2016 році після анексії Криму. Канада не готова міняти поточний стан речей з членством цієї країни в організації, та буде наполягати на своєму
Вона зазначила, що головуючи в G7, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела ряд зустрічей на полях Мюнхенської конференції з безпеки, зокрема з українським колегою Андрієм Сибігою.
Це свідчить, що Україна значною мірою залишається в центрі уваги і в пріоритеті. Я б сказала, що цей пріоритет має дві складові: важливо працювати разом з G7 над посиленням підтримки України в різні способи. Друга складова – продовжувати здійснювати тиск на росію: дипломатичний, економічний, фінансовий, встановлювати граничні ціни на нафту
За її словами, "санкції проти росії працюють".
Вони повинні залишатися нашим пріоритетом, а також включати більш нові сфери. А також неможливість рф обходу цих санкцій. Дуже важливо, що G7 продовжує підтримувати Україну. В плані двосторонніх відносин з Україною – для Канади не змінилося нічого
Нагадаємо
Посол ЄС Катаріна Матернова заявила про важливість України для європейської спільноти та оборони континенту. Вона відзначила суб'єктність українців та їхню вдячність за підтримку, наголосивши на впевненості у спільному майбутньому.