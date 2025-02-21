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15 березня, 19:03 • 119647 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136755 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116251 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107343 перегляди

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Канада не готова міняти поточний стан речей: посол про повернення росії до G7

Канада не готова міняти поточний стан речей: посол про повернення росії до G7

Київ • УНН

 • 24415 перегляди

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила про неготовність країни змінювати статус росії в G7. Канада продовжуватиме підтримувати санкції проти рф та наполягати на підтримці України.

Канада проти повернення росії до G7, як того хотів президент США Дональд Трамп. Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць на Київському безпековому форумі, передає УНН.

Ми всі повинні пам’ятати причини, з яких росія була виключена з G7. Це сталось у 2016 році після анексії Криму. Канада не готова міняти поточний стан речей з членством цієї країни в організації, та буде наполягати на своєму 

- сказала Цмоць.

Вона зазначила, що головуючи в G7, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела ряд зустрічей на полях Мюнхенської конференції з безпеки, зокрема з українським колегою Андрієм Сибігою.

Це свідчить, що Україна значною мірою залишається в центрі уваги і в пріоритеті. Я б сказала, що цей пріоритет має дві складові: важливо працювати разом з G7 над посиленням підтримки України в різні способи. Друга складова – продовжувати здійснювати тиск на росію: дипломатичний, економічний, фінансовий, встановлювати граничні ціни на нафту 

- додала Цмоць.

За її словами, "санкції проти росії працюють".

Вони повинні залишатися нашим пріоритетом, а також включати більш нові сфери. А також неможливість рф обходу цих санкцій. Дуже важливо, що G7 продовжує підтримувати Україну. В плані двосторонніх відносин з Україною – для Канади не змінилося нічого 

- наголосила посол.

Нагадаємо

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила про важливість України для європейської спільноти та оборони континенту. Вона відзначила суб'єктність українців та їхню вдячність за підтримку, наголосивши на впевненості у спільному майбутньому.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
kanadaКанада
melani-dzholiМелані Жолі
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