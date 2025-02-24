Канада анонсировала первый транш помощи на $5 млрд за счет замороженных активов рф для Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада передаст Украине первую часть помощи на $5 миллиардов канадских долларов ($3,52 млрд), которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов. Об этом он заявил во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

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«Мы передадим первую часть помощи Украине в размере $5 миллиардов долларов, финансируемых за счет поступлений от замороженных российских активов», - заявил Трюдо.

По его словам, эти средства также будут включать грант на поддержку энергетической безопасности Украины после многочисленных безрассудных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Канада продолжает активно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и независимость.

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