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Канада анонсировала первый транш помощи на $5 млрд за счет замороженных активов рф для Украины

Канада анонсировала первый транш помощи на $5 млрд за счет замороженных активов рф для Украины

Киев  •  УНН

 • 6209 просмотра

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Джастин Трюдо анонсировал первую часть помощи Украине на $5 млрд из замороженных российских активов. Часть средств пойдет на поддержку энергетической безопасности Украины после атак РФ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада передаст Украине первую часть помощи на $5 миллиардов канадских долларов ($3,52 млрд), которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов. Об этом он заявил во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Детали 

«Мы передадим первую часть помощи Украине в размере $5 миллиардов долларов, финансируемых за счет поступлений от замороженных российских активов», - заявил Трюдо.

По его словам, эти средства также будут включать грант на поддержку энергетической безопасности Украины после многочисленных безрассудных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Канада продолжает активно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и независимость.

Канада передасть Украине еще 25 машин LAV и тренажеры для F-16: что еще в новом пакете24.02.25, 12:17 • 5868 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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