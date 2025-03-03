Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Европа потратила значительно больше средств на российскую нефть и газ, чем на поддержку Украины. Данные Центра исследований энергетики подтверждают это утверждение относительно расходов ЕС в 2024 году.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины.
Про это он написал в своей социальной сети Truth Social, передает УНН.
Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины — намного больше!
Дополнение
Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea - Центр исследований энергетики и чистого воздуха) сообщил 24 февраля, что ЕС потратил на российские энергоресурсы больше, чем на помощь Украине в 2024 году.
Россия использует более 1000 судов для обхода санкций, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров. Теневой флот принес рф больше прибыли, чем Украина получила международной помощи с начала войны.
ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против Российской Федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.