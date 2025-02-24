ЄС витратив на російські енергоносії більше, ніж на допомогу Україні у 2024 році - звіт
Київ • УНН
ЄС придбав російських нафти і газу на 21,9 млрд євро, що перевищує фінансову допомогу Україні у 18,7 млрд євро. Загальний прибуток РФ від експорту викопного палива з початку вторгнення досяг 847 млрд євро.
Європейський Союз купив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро, стверджує Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea - Centre for Research on Energy and Clean Air), передає УНН.
Деталі
Незважаючи на низку санкцій і загрозу, пов’язану з залежністю від російських енергоресурсів, на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну імпорт ЄС російського викопного палива, зокрема, залишається в основному незмінним
Відповідно до оцінок аналітиків Crea, зазначений імпорт становить 21,9 мільярда євро, - це на 6% менше у вартісному вираженні, але лише на 1% менше у фізичному, підкреслюється у висновку Центр досліджень енергетики.
Примітно, що імпорт російського викопного палива з ЄС на третій рік повномасштабного вторгнення перевищив 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС направив Україні у 2024 році.
Вайбхав Рагхунандан, аналітик Crea та співавтор звіту, зазначив:
Купівля російського викопного палива, цілком очевидно, схожа на надання фінансової допомоги Кремлю та сприяння його вторгненню
Доповнення
Загальний глобальний прибуток Росії від використання викопного палива за третій рік вторгнення також сягнув 242 мільярдів євро і склав 847 мільярдів євро з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Також зазначимо:
За данними Crea, упродовж тижня з 10 по 16 лютого 2025 року Росія експортувала викопного палива на суму 5,17 млрд євро: нафти на 2,07 млрд євро, нафтопродуктів і хімікатів на 1,63 млрд євро, газу на 1,16 млрд євро та вугілля на 0,31 млрд євро.
Нагадаємо
Росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс РФ більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.
ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.