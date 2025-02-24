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ЄС витратив на російські енергоносії більше, ніж на допомогу Україні у 2024 році - звіт

Київ • УНН

 • 22972 перегляди

ЄС придбав російських нафти і газу на 21,9 млрд євро, що перевищує фінансову допомогу Україні у 18,7 млрд євро. Загальний прибуток РФ від експорту викопного палива з початку вторгнення досяг 847 млрд євро.

Європейський Союз купив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро, стверджує Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea - Centre for Research on Energy and Clean Air), передає УНН.

Деталі

Незважаючи на низку санкцій і загрозу, пов’язану з залежністю від російських енергоресурсів, на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну імпорт ЄС російського викопного палива, зокрема, залишається в основному незмінним

- ідеться у матеріалі Crea.

Відповідно до оцінок аналітиків Crea, зазначений імпорт становить 21,9 мільярда євро, - це на 6% менше у вартісному вираженні, але лише на 1% менше у фізичному, підкреслюється у висновку Центр досліджень енергетики.

Примітно, що імпорт російського викопного палива з ЄС на третій рік повномасштабного вторгнення перевищив 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС направив Україні у 2024 році.

Вайбхав Рагхунандан, аналітик Crea та співавтор звіту, зазначив:

Купівля російського викопного палива, цілком очевидно, схожа на надання фінансової допомоги Кремлю та сприяння його вторгненню

- зазначив фахівець.
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Доповнення

Загальний глобальний прибуток Росії від використання викопного палива за третій рік вторгнення також сягнув 242 мільярдів євро і склав 847 мільярдів євро з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Також зазначимо:

За данними Crea, упродовж тижня з 10 по 16 лютого 2025 року Росія експортувала викопного палива на суму 5,17 млрд євро: нафти на 2,07 млрд євро, нафтопродуктів і хімікатів на 1,63 млрд євро, газу на 1,16 млрд євро та вугілля на 0,31 млрд євро.

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Нагадаємо

Росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс РФ більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.

ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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