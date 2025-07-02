Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів
Київ • УНН
Актор Педро Паскаль, який назвав Джоан Роулінг "мерзенною невдахою", вперше з'явився на публіці на преспоказі мюзиклу "Евіта" в London Palladium. Його тепло зустріли шанувальники, попри критику з боку авторки "Гаррі Поттера".
Актор та захисник прав ЛГБТ спільноти Педро Паскаль, який нещодавно назвав Джоан Роулінг "мерзенною невдахою", вперше з’явився на публіці на преспоказі мюзиклу "Евіта" в London Palladium. Попри гучну критику з боку авторки "Гаррі Поттера", Паскаля тепло зустріли сотні шанувальників, пише УНН із посиланням на DailyMail.
Вперше після гучної суперечки з Джоан Роулінг, яку він назвав "мерзенною невдахою" на захист трансгендерної спільноти, актор вийшов на прес вечір мюзиклу "Евіта" в London Palladium і опинився в оточенні прихильників
50-річна зірка "Фантастичної четвірки", чия сестра Люкс (ім'я при народженні - Лукас) є трансгендеркою, раніше цього року критикувала авторку "Гаррі Поттера" через її коментарі щодо гендерних питань.
Минулого місяця Паскаль пояснив, що після його слів про Роулінг "хулігани" змушують його почуватися "жахливо хворим".
Не можу сказати, що почуваюся дуже пригніченою, але продовжуй, Педро. Бог любить тих, хто намагається спробувати
На вечорі преси Паскаль з’явився в компанії давньої подруги, акторки Сари Полсон. Його образ був складений з футболки The Cure із написом "Boys Don’t Cry", підвернених штанів та шкіряних лоферів.
Доповнення
Роулінг заперечує звинувачення в трансфобії і неодноразово заявляла, що "із задоволенням" пішла б до в’язниці за "неправильне визначення" гендеру. Письменниця використовує прибутки від нової серії "Гаррі Поттера" для підтримки організацій, які протидіють розширенню прав трансгендерів. На її сайті "Жіночий фонд" зазначено, що фонд фінансує ініціативи проти включення трансгендерних людей "на робочому місці, у громадському житті та в захищених жіночих просторах".
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