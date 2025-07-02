Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов
Киев • УНН
Актер Педро Паскаль, который назвал Джоан Роулинг "мерзкой неудачницей", впервые появился на публике на предпоказе мюзикла "Эвита" в London Palladium. Его тепло встретили поклонники, несмотря на критику со стороны автора "Гарри Поттера".
Актер и защитник прав ЛГБТ-сообщества Педро Паскаль, который недавно назвал Джоан Роулинг «отвратительной неудачницей», впервые появился на публике на пресс-показе мюзикла «Эвита» в London Palladium. Несмотря на громкую критику со стороны автора «Гарри Поттера», Паскаля тепло встретили сотни поклонников, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.
Впервые после громкого спора с Джоан Роулинг, которую он назвал «отвратительной неудачницей» в защиту трансгендерного сообщества, актер вышел на пресс-вечер мюзикла «Эвита» в London Palladium и оказался в окружении поклонников
50-летняя звезда «Фантастической четверки», чья сестра Люкс (имя при рождении - Лукас) является трансгендером, ранее в этом году критиковала автора «Гарри Поттера» из-за ее комментариев по гендерным вопросам.
В прошлом месяце Паскаль объяснил, что после его слов о Роулинг «хулиганы» заставляют его чувствовать себя «ужасно больным».
Не могу сказать, что чувствую себя очень подавленной, но продолжай, Педро. Бог любит тех, кто пытается попробовать
На вечере прессы Паскаль появился в компании давней подруги, актрисы Сары Полсон. Его образ был составлен из футболки The Cure с надписью «Boys Don’t Cry», подвернутых брюк и кожаных лоферов.
Дополнение
Роулинг отрицает обвинения в трансфобии и неоднократно заявляла, что «с удовольствием» пошла бы в тюрьму за «неправильное определение» гендера. Писательница использует доходы от новой серии «Гарри Поттера» для поддержки организаций, которые противодействуют расширению прав трансгендеров. На ее сайте «Женский фонд» указано, что фонд финансирует инициативы против включения трансгендерных людей «на рабочем месте, в общественной жизни и в защищенных женских пространствах».
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