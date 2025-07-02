Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов

Актер и защитник прав ЛГБТ-сообщества Педро Паскаль, который недавно назвал Джоан Роулинг «отвратительной неудачницей», впервые появился на публике на пресс-показе мюзикла «Эвита» в London Palladium. Несмотря на громкую критику со стороны автора «Гарри Поттера», Паскаля тепло встретили сотни поклонников, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Впервые после громкого спора с Джоан Роулинг, которую он назвал «отвратительной неудачницей» в защиту трансгендерного сообщества, актер вышел на пресс-вечер мюзикла «Эвита» в London Palladium и оказался в окружении поклонников

50-летняя звезда «Фантастической четверки», чья сестра Люкс (имя при рождении - Лукас) является трансгендером, ранее в этом году критиковала автора «Гарри Поттера» из-за ее комментариев по гендерным вопросам.

В прошлом месяце Паскаль объяснил, что после его слов о Роулинг «хулиганы» заставляют его чувствовать себя «ужасно больным».

Не могу сказать, что чувствую себя очень подавленной, но продолжай, Педро. Бог любит тех, кто пытается попробовать