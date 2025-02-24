ЕС потратил на российские энергоносители больше, чем на помощь Украине в 2024 году - отчет

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Киев  •  УНН

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ЕС приобрел российских нефти и газа на 21,9 млрд евро, что превышает финансовую помощь Украине в 18,7 млрд евро. Общая прибыль РФ от экспорта ископаемого топлива с начала вторжения достигла 847 млрд евро.

Европейский Союз купил российской нефти и газа на 21,9 млрд евро, утверждает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea - Centre for Research on Energy and Clean Air), передает УНН.

Детали

Несмотря на ряд санкций и угрозу, связанную с зависимостью от российских энергоресурсов, на третий год полномасштабного вторжения России в Украину импорт ЕС российского ископаемого топлива, в частности, остается в основном неизменным

- говорится в материале Crea.

Согласно оценкам аналитиков Crea, указанный импорт составляет 21,9 миллиарда евро, - это на 6% меньше в стоимостном выражении, но лишь на 1% меньше в физическом, подчеркивается в заключении Центра исследований энергетики.

Примечательно, что импорт российского ископаемого топлива из ЕС на третий год полномасштабного вторжения превысил 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС направил Украине в 2024 году.

Вайбхав Рагхунандан, аналитик Crea и соавтор отчета, отметил:

Покупка российского ископаемого топлива, вполне очевидно, похожа на оказание финансовой помощи Кремлю и содействие его вторжению

- отметил специалист.
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Дополнение

Общая глобальная прибыль России от использования ископаемого топлива за третий год вторжения также достигла 242 миллиардов евро и составила 847 миллиардов евро с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Также отметим:

По данным Crea, в течение недели с 10 по 16 февраля 2025 года Россия экспортировала ископаемого топлива на сумму 5,17 млрд евро: нефти на 2,07 млрд евро, нефтепродуктов и химикатов на 1,63 млрд евро, газа на 1,16 млрд евро и угля на 0,31 млрд евро.

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Напомним,

Россия использует более 1000 судов для обхода санкций, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров. Теневой флот принес РФ больше прибыли, чем Украина получила международной помощи с начала войны.

ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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