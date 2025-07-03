У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
Ексклюзив
09:27 • 2503 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
08:45 • 14431 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
07:48 • 17042 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
06:58 • 25063 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
06:55 • 23902 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
06:19 • 21517 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
2 липня, 18:14 • 47007 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 151010 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
2 липня, 13:11 • 92916 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
2 липня, 12:33 • 78415 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
47%
752мм
Популярнi новини
Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото)3 липня, 01:51 • 33415 перегляди
"Я шкодую, що американці приймають таке рішення": в Польщі відреагували на паузу США в постачанні зброї Україні3 липня, 02:05 • 17895 перегляди
Нічний обстріл Одеси: 10 людей, включаючи дітей, врятовано з пошкодженої багатоповерхівки3 липня, 03:07 • 38913 перегляди
Україну накриє аномальна спека: де очікувати дощі 3 липня3 липня, 03:27 • 20259 перегляди
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів05:52 • 33766 перегляди
Публікації
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки 08:45 • 14432 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 151012 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 112971 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок2 липня, 13:18 • 128378 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 150913 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 1847 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 36470 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 45588 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 53449 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 108645 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план

Київ • УНН

 • 2108 перегляди

Європейські союзники НАТО готуються до можливого виведення частини американських військ з Європи, що вплине на бази в Італії та Німеччині. Альянс переглядає оборонні плани, які значною мірою покладаються на американські військові потужності.

У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план

Пентагон на шляху "переорієнтації" сили в бік Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону; вивід військ США з Європи вплине перш за все на бази в Італії та Німеччини.

Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

Європейські союзники по НАТО починають готуватися до переосмислення позиції американських військ, та можливого виведення частини військових сил Сполучених Штатів з баз на старому континенті.

Ключові питання, як у поточний час обговорюють представники сил НАТО у Європі:

  • скільки американських військ піде?
    • наскільки впорядкованим буде цей вихід?
      • чи здатні європейські сили замінити американські військові потужності?

        У Держдепі заявили, що США не зупиняють Україні військову допомогу повністю, зокрема уточнили деталі щодо ракет для Patriot03.07.25, 09:59 • 8033 перегляди

        НАТО переглянула свої оборонні плани, які визначають реакцію Альянсу на будь-який потенційний напад. Але поки що, оновлені плани значною мірою покладаються на американську техніку, військово-повітряні сили і десятки тисяч військовослужбовців, здатних дати відсіч будь-якому потенційному ворогу.

        Східний фланг НАТО особливо занепокоєний раптовим відступом США, який, швидше за все, призведе до негайних запитів про підкріплення з боку інших членів Альянсу. Також очікується, що виведення військ США також вплине на основні американські військові бази в Німеччині і Італії, які були основою для підтримки передових військових операцій США.

        - пише автор матеріалу Euractiv.

        Деякі з цих країн в приватному порядку закликають НАТО розпочати переговори про новий перегляд оборонних планів. Ключові проблеми:

        • європейські сили, можливо, й готові воювати;
          • щоб замінити нинішні американські сили, потрібні роки;

            Останній пункт особливо пов'язаний з такою технікою як американська авіація, складна логістика і супутникові системи.

            Нагадаємо

            Побоювання, що президент США залишить саміт у Гаазі не справдилися; за підсумками червневої події у Нідерландах європейські лідери перераховали досягнення:

            • НАТО переорієнтувалося на ключову місію – стримування росії;
              • Альянс повертається до рівня витрат на оборону часів холодної війни у ​​відповідь на продовження військового нарощування росією;
                • зі зростанням європейських витрат на оборону НАТО стане більш збалансованим альянсом між США та Європою.

                  Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував слова глави МЗС рф сергія лаврова щодо збільшення бюджету країн НАТО. 

                  Ігор Тележніков

                  Ігор Тележніков

                  ПолітикаНовини Світу
                  Марк Рютте
                  Пентагон
                  НАТО
                  Італія
                  Німеччина
                  Сполучені Штати Америки
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9