У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план
Київ • УНН
Європейські союзники НАТО готуються до можливого виведення частини американських військ з Європи, що вплине на бази в Італії та Німеччині. Альянс переглядає оборонні плани, які значною мірою покладаються на американські військові потужності.
Пентагон на шляху "переорієнтації" сили в бік Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону; вивід військ США з Європи вплине перш за все на бази в Італії та Німеччини.
Про це пише Euractiv, передає УНН.
Деталі
Європейські союзники по НАТО починають готуватися до переосмислення позиції американських військ, та можливого виведення частини військових сил Сполучених Штатів з баз на старому континенті.
Ключові питання, як у поточний час обговорюють представники сил НАТО у Європі:
- скільки американських військ піде?
- наскільки впорядкованим буде цей вихід?
- чи здатні європейські сили замінити американські військові потужності?
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НАТО переглянула свої оборонні плани, які визначають реакцію Альянсу на будь-який потенційний напад. Але поки що, оновлені плани значною мірою покладаються на американську техніку, військово-повітряні сили і десятки тисяч військовослужбовців, здатних дати відсіч будь-якому потенційному ворогу.
Східний фланг НАТО особливо занепокоєний раптовим відступом США, який, швидше за все, призведе до негайних запитів про підкріплення з боку інших членів Альянсу. Також очікується, що виведення військ США також вплине на основні американські військові бази в Німеччині і Італії, які були основою для підтримки передових військових операцій США.
Деякі з цих країн в приватному порядку закликають НАТО розпочати переговори про новий перегляд оборонних планів. Ключові проблеми:
- європейські сили, можливо, й готові воювати;
- щоб замінити нинішні американські сили, потрібні роки;
Останній пункт особливо пов'язаний з такою технікою як американська авіація, складна логістика і супутникові системи.
Нагадаємо
Побоювання, що президент США залишить саміт у Гаазі не справдилися; за підсумками червневої події у Нідерландах європейські лідери перераховали досягнення:
- НАТО переорієнтувалося на ключову місію – стримування росії;
- Альянс повертається до рівня витрат на оборону часів холодної війни у відповідь на продовження військового нарощування росією;
- зі зростанням європейських витрат на оборону НАТО стане більш збалансованим альянсом між США та Європою.
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