У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план

Пентагон на шляху "переорієнтації" сили в бік Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону; вивід військ США з Європи вплине перш за все на бази в Італії та Німеччини.

Про це пише Euractiv, передає УНН.

Європейські союзники по НАТО починають готуватися до переосмислення позиції американських військ, та можливого виведення частини військових сил Сполучених Штатів з баз на старому континенті.

Ключові питання, як у поточний час обговорюють представники сил НАТО у Європі:

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НАТО переглянула свої оборонні плани, які визначають реакцію Альянсу на будь-який потенційний напад. Але поки що, оновлені плани значною мірою покладаються на американську техніку, військово-повітряні сили і десятки тисяч військовослужбовців, здатних дати відсіч будь-якому потенційному ворогу.

Східний фланг НАТО особливо занепокоєний раптовим відступом США, який, швидше за все, призведе до негайних запитів про підкріплення з боку інших членів Альянсу. Також очікується, що виведення військ США також вплине на основні американські військові бази в Німеччині і Італії, які були основою для підтримки передових військових операцій США.