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В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Европейские союзники НАТО готовятся к возможному выводу части американских войск из Европы, что повлияет на базы в Италии и Германии. Альянс пересматривает оборонные планы, которые в значительной степени полагаются на американские военные мощности.

В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план

Пентагон находится на пути "переориентации" сил в сторону Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона; вывод войск США из Европы повлияет прежде всего на базы в Италии и Германии.

Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Европейские союзники по НАТО начинают готовиться к переосмыслению позиции американских войск и возможному выводу части военных сил Соединенных Штатов с баз на старом континенте.

Ключевые вопросы, которые в настоящее время обсуждают представители сил НАТО в Европе:

  • сколько американских войск уйдет?
    • насколько упорядоченным будет этот выход?
      • способны ли европейские силы заменить американские военные мощности?

        В Госдепе заявили, что США не останавливают Украине военную помощь полностью, в частности уточнили детали по ракетам для Patriot03.07.25, 09:59 • 7935 просмотров

        НАТО пересмотрела свои оборонные планы, которые определяют реакцию Альянса на любое потенциальное нападение. Но пока что обновленные планы в значительной степени полагаются на американскую технику, военно-воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих, способных дать отпор любому потенциальному врагу.

        Восточный фланг НАТО особенно обеспокоен внезапным отступлением США, которое, скорее всего, приведет к немедленным запросам о подкреплении со стороны других членов Альянса. Также ожидается, что вывод войск США также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые были основой для поддержки передовых военных операций США.

        - пишет автор материала Euractiv.

        Некоторые из этих стран в частном порядке призывают НАТО начать переговоры о новом пересмотре оборонных планов. Ключевые проблемы:

        • европейские силы, возможно, и готовы воевать;
          • чтобы заменить нынешние американские силы, нужны годы;

            Последний пункт особенно связан с такой техникой, как американская авиация, сложная логистика и спутниковые системы.

            Напомним

            Опасения, что президент США покинет саммит в Гааге, не оправдались; по итогам июньского события в Нидерландах европейские лидеры перечислили достижения:

            • НАТО переориентировалось на ключевую миссию – сдерживание россии;
              • Альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны в ответ на продолжение военного наращивания россией;
                • с ростом европейских расходов на оборону НАТО станет более сбалансированным альянсом между США и Европой.

                  Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал слова главы МИД рф сергея лаврова относительно увеличения бюджета стран НАТО. 

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  политикаНовости Мира
                  Марк Рютте
                  Пентагон
                  НАТО
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