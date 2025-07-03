В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план

Пентагон находится на пути "переориентации" сил в сторону Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона; вывод войск США из Европы повлияет прежде всего на базы в Италии и Германии.

Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Европейские союзники по НАТО начинают готовиться к переосмыслению позиции американских войск и возможному выводу части военных сил Соединенных Штатов с баз на старом континенте.

Ключевые вопросы, которые в настоящее время обсуждают представители сил НАТО в Европе:

сколько американских войск уйдет?

насколько упорядоченным будет этот выход?

способны ли европейские силы заменить американские военные мощности?

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НАТО пересмотрела свои оборонные планы, которые определяют реакцию Альянса на любое потенциальное нападение. Но пока что обновленные планы в значительной степени полагаются на американскую технику, военно-воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих, способных дать отпор любому потенциальному врагу.

Восточный фланг НАТО особенно обеспокоен внезапным отступлением США, которое, скорее всего, приведет к немедленным запросам о подкреплении со стороны других членов Альянса. Также ожидается, что вывод войск США также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые были основой для поддержки передовых военных операций США. - пишет автор материала Euractiv.

Некоторые из этих стран в частном порядке призывают НАТО начать переговоры о новом пересмотре оборонных планов. Ключевые проблемы:

европейские силы, возможно, и готовы воевать;

чтобы заменить нынешние американские силы, нужны годы;

Последний пункт особенно связан с такой техникой, как американская авиация, сложная логистика и спутниковые системы.

Напомним

Опасения, что президент США покинет саммит в Гааге, не оправдались; по итогам июньского события в Нидерландах европейские лидеры перечислили достижения:

НАТО переориентировалось на ключевую миссию – сдерживание россии;

Альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны в ответ на продолжение военного наращивания россией;

с ростом европейских расходов на оборону НАТО станет более сбалансированным альянсом между США и Европой.

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