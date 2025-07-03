В Госдепе заявили, что США не останавливают Украине военную помощь полностью, в частности уточнили детали по ракетам для Patriot

Госдеп США заявил, что поставки оружия в Украину не прекращались, а лишь пересматривались. Президент Трамп остается приверженным обязательствам по передаче ракет Patriot.

США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели его. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательствам по передаче Украине ракет для систем Patriot, заявила на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, пишет УНН. Мы не приостановили поставки оружия в Украину. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое было изменено. Как вы слышали от министра обороны, есть много других мощных вариантов и усилий по украинской ситуации с вооружениями… Президент также указал на свою неизменную приверженность (обязательствам) по ракетам Patriot - заявила Брюс. Ссылаясь на заявления Пентагона, Брюс подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов. Она также прокомментировала вопрос журналиста относительно коммуникации с украинской стороной в вопросе поставок вооружения, поскольку многие в Киеве 2 июля узнали о сокращении помощи из новостей. Напомним Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам. Решение Пентагона приостановить поставки оружия Украине удивило даже союзников Трампа - Politico