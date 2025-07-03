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Решение Пентагона приостановить поставки оружия Украине удивило даже союзников Трампа - Politico

Киев • УНН

 • 229 просмотра

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия Украине стало неожиданностью для многих, включая членов Конгресса и европейских союзников. Этот шаг вызвал беспокойство и разочарование, особенно среди республиканцев, из-за влияния чиновника Элбриджа Колби.

Решение Пентагона приостановить поставки оружия Украине удивило даже союзников Трампа - Politico

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия Украине стало неожиданностью даже для тех, кто обычно хорошо информирован в таких делах — включая членов Конгресса, должностных лиц Госдепартамента и ключевых европейских союзников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информацию шести осведомленных источников, пишет УНН.

Детали

Неожиданный шаг в понедельник вызвал обеспокоенность и разочарование, в частности среди ведущих республиканцев, поскольку один высокопоставленный чиновник Пентагона, Элбридж Колби, якобы имел непропорционально большое влияние на принятие этого решения.

Приостановка — о которой впервые сообщило издание — была инициирована Колби и небольшой группой его советников из-за опасений, что запасы определенных видов оружия в США истощаются.

Даже союзники Дональда Трампа выразили разочарование и обвинили чиновников, таких как Колби, в том, что они протолкнули это решение без надлежащего информирования остальной администрации.

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Было отмечено, что решение принималось с минимальной координацией внутри администрации после масштабного сокращения Совета национальной безопасности, который когда-то имел большой вес.

"Думаю, все решает директор по политике Пентагона, этот Колби. По сути, у нас нет советника по нацбезопасности," — сказал конгрессмен Майкл МакКол (республиканец, Техас). "Я даже не уверен, что [госсекретарь Марко] Рубио был в курсе… В Белом доме — внутренний раскол."

Внезапное решение вызвало шок в Украине и Европе, и возникли вопросы, не отходят ли США от поддержки Киева именно в тот момент, когда Трамп якобы стал более склонным к идее дальнейшей помощи

- пишет издание.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец, Пенсильвания), входящий в Комитет по разведке Палаты представителей, во вторник обратился к Трампу с требованием провести срочный брифинг относительно паузы в поставках военной помощи.

Один чиновник США заявил, что решение Пентагона было непродуманным и застало врасплох даже Госдепартамент. Другие два чиновника сообщили, что руководство Пентагона не советовалось с посольством США в Киеве или с командой спецпредставителя Кита Келлога перед тем, как приостановить критически важные поставки, которые уже находились в Польше.

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Представители Белого дома и Госдепартамента отрицали, что пауза стала неожиданностью. "Это неправда", — сказал чиновник Белого дома. "Президент и топ-чиновники ожидают, что Пентагон будет регулярно пересматривать объемы помощи, в соответствии с приоритетами политики America First."

Впрочем, тот же чиновник не смог четко сказать, когда именно президент узнал о решении.

Колби не ответил на запросы о комментарии, но впоследствии заявил: Пентагон "продолжает предоставлять президенту широкие варианты поддержки Украины" и одновременно "тщательно пересматривает подход к обеспечению безопасности США".

Во время пятничного брифинга для Конгресса ни слова о паузе в поставках оружия сказано не было, что еще больше обеспокоило законодателей.

Украинские официальные лица, в частности президент Владимир Зеленский, пытаются выяснить причины такого шага США. Ни Украина, ни ЕС не получили предупреждения, говорят источники.

Сейчас готовится телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

США информируют Украину об этом сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован разговор Трампа с Зеленским

- сказал европейский дипломат.

Зеленский в среду заявил, что Украина пытается прояснить ситуацию.

"Так или иначе, мы должны обеспечить защиту наших людей," — подчеркнул он.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Украине хватит запасов оружия и ракет для западных систем до конца лета, после чего может наступить критический момент. Остановка поставок Patriot, GMLRS и AIM-7 может привести к потере эффективности ПВО и HIMARS.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Элдридж Колби
Кит Келлог
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Майкл Маккол
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Польша
Tesla
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