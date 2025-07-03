Решение Пентагона приостановить поставки оружия Украине удивило даже союзников Трампа - Politico

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия Украине стало неожиданностью даже для тех, кто обычно хорошо информирован в таких делах — включая членов Конгресса, должностных лиц Госдепартамента и ключевых европейских союзников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информацию шести осведомленных источников, пишет УНН.

Детали

Неожиданный шаг в понедельник вызвал обеспокоенность и разочарование, в частности среди ведущих республиканцев, поскольку один высокопоставленный чиновник Пентагона, Элбридж Колби, якобы имел непропорционально большое влияние на принятие этого решения.

Приостановка — о которой впервые сообщило издание — была инициирована Колби и небольшой группой его советников из-за опасений, что запасы определенных видов оружия в США истощаются.

Даже союзники Дональда Трампа выразили разочарование и обвинили чиновников, таких как Колби, в том, что они протолкнули это решение без надлежащего информирования остальной администрации.

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Было отмечено, что решение принималось с минимальной координацией внутри администрации после масштабного сокращения Совета национальной безопасности, который когда-то имел большой вес.

"Думаю, все решает директор по политике Пентагона, этот Колби. По сути, у нас нет советника по нацбезопасности," — сказал конгрессмен Майкл МакКол (республиканец, Техас). "Я даже не уверен, что [госсекретарь Марко] Рубио был в курсе… В Белом доме — внутренний раскол."

Внезапное решение вызвало шок в Украине и Европе, и возникли вопросы, не отходят ли США от поддержки Киева именно в тот момент, когда Трамп якобы стал более склонным к идее дальнейшей помощи - пишет издание.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец, Пенсильвания), входящий в Комитет по разведке Палаты представителей, во вторник обратился к Трампу с требованием провести срочный брифинг относительно паузы в поставках военной помощи.

Один чиновник США заявил, что решение Пентагона было непродуманным и застало врасплох даже Госдепартамент. Другие два чиновника сообщили, что руководство Пентагона не советовалось с посольством США в Киеве или с командой спецпредставителя Кита Келлога перед тем, как приостановить критически важные поставки, которые уже находились в Польше.

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Представители Белого дома и Госдепартамента отрицали, что пауза стала неожиданностью. "Это неправда", — сказал чиновник Белого дома. "Президент и топ-чиновники ожидают, что Пентагон будет регулярно пересматривать объемы помощи, в соответствии с приоритетами политики America First."

Впрочем, тот же чиновник не смог четко сказать, когда именно президент узнал о решении.

Колби не ответил на запросы о комментарии, но впоследствии заявил: Пентагон "продолжает предоставлять президенту широкие варианты поддержки Украины" и одновременно "тщательно пересматривает подход к обеспечению безопасности США".

Во время пятничного брифинга для Конгресса ни слова о паузе в поставках оружия сказано не было, что еще больше обеспокоило законодателей.

Украинские официальные лица, в частности президент Владимир Зеленский, пытаются выяснить причины такого шага США. Ни Украина, ни ЕС не получили предупреждения, говорят источники.

Сейчас готовится телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

США информируют Украину об этом сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован разговор Трампа с Зеленским - сказал европейский дипломат.

Зеленский в среду заявил, что Украина пытается прояснить ситуацию.

"Так или иначе, мы должны обеспечить защиту наших людей," — подчеркнул он.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Украине хватит запасов оружия и ракет для западных систем до конца лета, после чего может наступить критический момент. Остановка поставок Patriot, GMLRS и AIM-7 может привести к потере эффективности ПВО и HIMARS.