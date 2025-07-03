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Рішення Пентагону призупинити постачання зброї Україні, здивувало навіть союзників Трампа - Politico

Київ • УНН

 • 421 перегляди

Рішення Пентагону призупинити деякі постачання зброї Україні стало несподіванкою для багатьох, включаючи членів Конгресу та європейських союзників. Цей крок викликав занепокоєння та розчарування, особливо серед республіканців, через вплив чиновника Елбріджа Колбі.

Рішення Пентагону призупинити постачання зброї Україні, здивувало навіть союзників Трампа - Politico

Рішення Пентагону зупинити деякі постачання зброї Україні стало несподіванкою навіть для тих, хто зазвичай добре поінформований у таких справах - включно з членами Конгресу, посадовцями Держдепартаменту та ключовими європейськими союзниками. Про це повідомляє Politico посилаючись на інформацією шістьох обізнаних джерел, пише УНН.

Деталі

Неочікуваний крок у понеділок викликав занепокоєння та розчарування, зокрема серед провідних республіканців, оскільки один високопоставлений чиновник Пентагону, Елбрідж Колбі, начебто мав непропорційно великий вплив на ухвалення цього рішення.

Призупинення - яке вперше повідомило видання - було ініційоване Колбі та невеликою групою його радників через побоювання, що запаси певних видів зброї у США виснажуються.

Навіть союзники Дональда Трампа висловили розчарування і звинуватили чиновників, таких як Колбі, у тому, що вони проштовхнули це рішення без належного інформування решти адміністрації.

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Було відзначено, що рішення ухвалювалося з мінімальною координацією всередині адміністрації після масштабного скорочення Ради національної безпеки, яка колись мала велику вагу.

"Гадаю, все вирішує директор з політики Пентагону, цей Колбі. По суті, в нас немає радника з нацбезпеки," — сказав конгресмен Майкл МакКол (республіканець, Техас). "Я навіть не впевнений, що [держсекретар Марко] Рубіо був у курсі… В Білому домі — внутрішній розкол."

Раптове рішення викликало шок в Україні та Європі, і виникли питання, чи США не відходять від підтримки Києва саме в той момент, коли Трамп начебто став більш схильним до ідеї подальшої допомоги

- пише видання.

Конгресмен Браян Фіцпатрік (республіканець, Пенсильванія), який входить до Комітету з розвідки Палати представників, у вівторок звернувся до Трампа з вимогою провести терміновий брифінг щодо паузи в постачанні військової допомоги.

Один посадовець США заявив, що рішення Пентагону було непродумане й застало зненацька навіть Держдепартамент. Інші два чиновники повідомили, що керівництво Пентагону не радилося з посольством США у Києві чи з командою спецпредставника Кіта Келлога перед тим, як призупинити критично важливе постачання, яке вже перебувало в Польщі.

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Представники Білого дому й Держдепартаменту заперечили, що пауза стала несподіванкою. "Це неправда", — сказав чиновник Білого дому. "Президент і топ-чиновники очікують, що Пентагон регулярно переглядатиме обсяги допомоги, відповідно до пріоритетів політики America First."

Втім, той самий чиновник не зміг чітко сказати, коли саме президент дізнався про рішення.

Колбі не відповів на запити про коментар, але згодом заявив: Пентагон "продовжує надавати президенту широкі варіанти підтримки України" й водночас "ретельно переглядає підхід до забезпечення безпеки США".

Під час п’ятничного брифінгу для Конгресу жодного слова про паузу у постачанні зброї сказано не було, що ще більше занепокоїло законодавців.

Українські офіційні особи, зокрема президент Володимир Зеленський, намагаються з’ясувати причини такого кроку США. Ні Україна, ні ЄС не отримали попередження, кажуть джерела.

Зараз готується телефонна розмова між Трампом і Зеленським.

США інформують Україну про це сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організована розмова Трампа із Зеленським

- сказав європейський дипломат.

Зеленський у середу заявив, що Україна намагається прояснити ситуацію.

"Так чи інакше, ми повинні забезпечити захист наших людей," — наголосив він.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Україні вистачить запасів зброї та ракет для західних систем до кінця літа, після чого може настати критичний момент. Зупинка постачання Patriot, GMLRS та AIM-7 може призвести до втрати ефективності ППО та HIMARS.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
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Кіт Келлог
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Державний департамент США
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Білий дім
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