У Держдепі заявили, що США не зупиняють Україні військову допомогу повністю, зокрема уточнили деталі щодо ракет для Patriot
Київ • УНН
Держдеп США заявив, що постачання зброї в Україну не припинялося, а лише переглядалося. Президент Трамп залишається відданим зобов'язанням щодо передачі ракет Patriot.
США не припинили поставок зброї в Україну, а лише переглянули його. Окрім того, президент Дональд Трамп залишається відданим зобов’язанням щодо передачі Україні ракет до систем Patriot, заявила на брифінгу речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, пише УНН.
Ми не призупинили постачання зброї в Україну. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка була змінена. Як ви чули від міністра оборони, є багато інших потужних варіантів і зусиль щодо української ситуації з озброєннями… Президент також вказав на свою незмінну відданість (зобов'язанням) щодо ракет Patriot
Посилаючись на заяви Пентагону, Брюс підкреслила, що відомство адаптує свій підхід до закінчення війни в Україні, зберігаючи готовність Збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів.
Вона також прокоментувала запитання журналіста щодо комунікації з українською стороною у питанні постачання озброєння, оскільки багато хто у Києві 2 липня дізнався про скорочення допомоги з новин.
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Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.
Рішення Пентагону призупинити постачання зброї Україні, здивувало навіть союзників Трампа - Politico03.07.25, 09:29 • 413 переглядiв